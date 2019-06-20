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Gram altın 255 lira seviyelerinde

- Gram altın 255,4 lira, çeyrek altın 418 lira ve Cumhuriyet altını 1.711 liradan işlem görüyor

Gram altın 255 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 255,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,19 azalışla 251,8 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,43 artışla 255,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını 1.711 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.393,7 dolara çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,47 primle 1.380 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıktığını ifade ederek, Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığının vurgulandığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini ifade ettiğini bildiren analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından doların ons altın ve diğer emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 253 liranın destek, 256 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.



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