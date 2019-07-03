Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Avrasya tüneli moda köprü dünya food istanbul
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!

Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde

- Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 421 lira ve Cumhuriyet altını 1.723 liradan işlem görüyor

Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altının fiyatı ve dolar kurunun alıcılı seyretmesiyle yüzde 1,78 değer kazanan gram altın, günü 255,8 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artarak 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,5 artışla 1.426,12 dolardan işlem görüyor.

Analistler, risk algısındaki düşüşün devam ettiğini ancak jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.418 doların destek, 1.438 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gram AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5