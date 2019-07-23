Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Eyüpsultan türk food istanbul
Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı
Çiftçilere kaz dağıtıldı
Üniversite tercih önerileri
Tercih önerileri
Meteorolojide “civa“ kazası
Meteorolojide “civa“ kazası
Sayısı 4 milyonu aştı!
Sayısı 4 milyonu aştı!
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!

Gram altın 259,5 lira seviyelerinde

Gram altın 259,5 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.740 liradan işlem görüyor

Gram altın 259,5 lira seviyelerinde
banner17

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatı yatay seyrederken, dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 260,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.740 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 1.417,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarAltın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5