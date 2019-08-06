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Gram altın 259,8 lira seviyelerinde

- Gram altın 259,8 lira, çeyrek altın 424 lira ve Cumhuriyet altını 1.734 liradan işlem görüyor

Gram altın 259,8 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 259,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü yüzde 1,9 artışla 262,5 liradan tamamladı.

Güne, ABD ve Çin'den gelen gerilimi artırıcı haberlerle başlayan gram altın daha sonra dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşle geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 259,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.734 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.475 doları test ettikten sonra bu seviyeden geri çekilen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.459,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını son altı yılın en yükseğine çıkarttığını ifade etti. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koymasıyla başlayan gerilim artarak devam ediyor.

ABD Çin'i kur manipülatörü ilan ederken, Çin yaptığı açıklamayla ABD'den tarım ürünü alımını durdurduğunu açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan ons altında 1.448 doların destek, 1.468 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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