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Gram altın 259,9 lira seviyelerinde

- Gram altın 259,9 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.736 liradan işlem görüyor

Gram altın 259,9 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 259,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 259,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.250 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 259,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.417,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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