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Gram altın, 260,2 lira seviyelerinde

- Gram altın 260,2 lira, çeyrek altın 425 lira ve Cumhuriyet altını 1.738 liradan işlem görüyor

Gram altın, 260,2 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, haftayı 253,1 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2,9 yükselişle 260,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.406,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.395 doların desteğinin kırılması durumunda 1.387'nin önemli destek, 1.415 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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