Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa seminer food istanbul
Sinemada “yerli“ atağı
Sinemada “yerli“ atağı
THY'nin “rüya uçağı“ İstanbul'da
"Rüya uçak" İstanbul'da
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta

Gram altın 261 lira seviyelerinde

- Gram altın 260,9 lira, çeyrek altın 426 lira ve Cumhuriyet altını 1.743 liradan işlem görüyor

Gram altın 261 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.743 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5