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Gram altın 261,3 lira seviyelerinde

- Gram altın 261,3 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.750 liradan işlem görüyor

Gram altın 261,3 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 260,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 261,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.750 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 1.422,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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