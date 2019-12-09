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Gram altın 273 lira seviyelerinde

- Gram altın 272,5 lira, çeyrek altın 444 lira ve Cumhuriyet altını 1.816 liradan işlem görüyor

Gram altın 273 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 272,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.462,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin'in ticaret konusunda anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerinin risk algısını artırmasına rağmen piyasalarda anlaşmaya ilişkin iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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AltınPiyasalar
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