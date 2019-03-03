Gram altın 3 aydır değer kazanıyor

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yatırımcısına şubatta yaklaşık yüzde 3 getiri sağlayan gram altın, değer kazancını üst üste 3'üncü aya taşıdı.

Gram altın, özellikle dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi.

Şubata 219 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 230,5 lirayı test etmesinin ardından yüzde 2,92 değer kazancıyla geçen ayı 225,5 liradan tamamladı. Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını 3'üncü aya taşırken, yılın başından bu yana da yatırımcısına yüzde 2,7 getiri sağlamayı başardı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ons altının düşüş kaydetse de 1.300 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ettiğini söyledi.

Ons altındaki güç kaybında ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güç kazanmasının etkili olduğunu vurgulayan Taştan, son aylarda vadeli piyasalarda da alım tarafında olan yurt dışı yatırımcıların bu yöndeki pozisyonlarını azalttığını aktardı.

Taştan, ons altındaki değer kaybına karşın yurt içinde dolar kurunun gram altındaki düşüşü dengelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"225 TL seviyesi, daha önce de teknik olarak destek olan bir seviye ve şimdilik bu seviye altındaki hareketin biraz daha sınırlı kalabileceğini, 220-225 TL bandı içerisinde yatırımcıların altında alıma geçebileceği görüşündeyiz. Dolar kurunun son günlerdeki değer kazancının etkisiyle gram altın da yükseliyor. Gram altında yükselişin devamında ilk takip edeceğimiz direnç bölgesi 230,2 TL, yukarı hareketin devamında ise 241 TL ana direnç olarak izlenebilir."





- "En büyük destek ons altının yükselişinden geldi"





İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da gram altının, şubat ayında yaklaşık yüzde 3 değer kazancıyla yatırımcısını sevindirdiğini ifade ederek, "Şubat ayında gram altına en büyük destek ons altının yükselişinden geldi. Ay içerisinde küresel piyasalardaki risklerin yükselmesi, ons altının 1.345 dolar seviyesine doğru hareketini tetiklediği için bu durum gram altının da yükselişine neden oldu. Ancak dolar kurundaki yatay ve sıkışık seyir nedeniyle gram altının yükselişi çok fazla güçlenemedi ve gram altın, ay içerisinde en fazla 230,5 TL'yi gördü." şeklinde konuştu.





Bu yıl özellikle ons altına yönelik beklentilerin güçlü olması nedeniyle gram altının da yukarı yönde alanı olduğunu vurgulayan Karadağ, "Gram altında bu ay içerisinde de 220-230 TL aralığındaki seyrin devam etmesini bekliyorum. Bu aralığın dışına çıkması durumunda da 236 TL bölgesine doğru tepkiler görülebilir." dedi.