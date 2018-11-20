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Gram altın güne düşüşle başladı

- Gram altın 209,5 lira, çeyrek altın 342 lira ve Cumhuriyet altını 1.400 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından ardından 209,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dar bant içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 210 lira seviyesinden tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 209,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 342 lira, Cumhuriyet altını da 1.400 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.223,40 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin altına gerilemesinin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu belirterek, "1.217 doların üzerinde takip edeceğimiz yeni direnç seviyesi 1.227 dolar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksindeki gerileme ve avro/dolar paritesindeki yükselişlerin dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kaybetmesine neden olduğunu bildiren Memiş, altının gram fiyatında 212 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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AltınPiyasalar
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