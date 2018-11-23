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Gram altın güne düşüşle başladı

- Gram altın 208,8 lira, çeyrek altın 341 lira ve Cumhuriyet altını 1.398 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 208,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, 208-211 lira dar bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışının hemen altında 209,1 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 208,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını da 1.398 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda 1.227,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarındaki gerilemenin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, "Ons altında yükselişlerin devam edebilmesi için 1.227 doların üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Teknik olarak bugün de 1.227 doların üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse yükseliş trendi devam edebilir. Eğer bu direnç seviyesini kıramazsa düşüşlerde 1.207 dolar seviyesini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda doların kurunun değer kaybetmesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, gram altında 207 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda 202 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.


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