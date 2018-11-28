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Gram altın güne düşüşle başladı

- Gram altın 205,3 lira, çeyrek altın 335 lira ve Cumhuriyet altını 1.372 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 205,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki yükselişlere karşın ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 206,1 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 205,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.372 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında bugün yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.214,53 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını belirterek, "Altının gram fiyatında 205 lirayı destek, 207 lira seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Gram altında, 207 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 209 liraya kadar sürebilir." dedi.

Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerinde seyretmesinin ons altın fiyatını baskıladığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın akşam açıklanacak toplantı tutanakları sonrası altının ons fiyatında toparlanma isteği görebiliriz. Teknik olarak 1.210 dolar seviyesini destek, 1.225 doları direnç olarak takip ediyoruz. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin son gelişmeler de piyasaların takibinde olmaya devam ediyor. Bugün ABD'de büyüme verisi ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Gram AltınPiyasalar
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