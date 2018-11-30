Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Cemevi iz Trabzon CHP ALmanya
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Gram altın güne düşüşle başladı

- Gram altın 203,1 lira, çeyrek altın 332 lira ve Cumhuriyet altını 1.359 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 203,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 202,2 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 203,4 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 203,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını da 1.359 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.223,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dolar varlıklarının gerilemesinden güç bulduğunu belirterek, teknik olarak ons altında yükselişlerin devamı için 1.227 doların üzerinde kapanış yapması gerektiğini söyledi.

Yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin devam etmesi için 202 lirayı aşağı yönlü kırması gerektiğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1