Gram altın güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 208,7 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 210 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 207,9 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle 208,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını da 1.397 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,54 primle 1.237,5 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Biz, altının ons fiyatının 1.227 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde, 1.242 dolar seviyesi gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatı ve yurt içinde dolar kurundan aldığı destek ile değer kazanan altının gram fiyatında, 212 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.



