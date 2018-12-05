banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda kış Bursa
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Gram altın güne yükselişle başladı

- Gram altın 215,7 lira, çeyrek altın 351 lira ve Cumhuriyet altını 1.436 liradan işlem görüyor

Gram altın güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 218 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 primle 214,6 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 primle 215,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.436 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.235,47 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik haber akışının hem dolar varlıkların hem de emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.227-1.237 dolar bandının yukarı yönlü kırılması durumunda 1.257 doların gündeme geleceğini söyledi.

Ons altın ile dolar kurunun değer kazanmasının gram altının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında 222 lirayı direnç, geri çekilmelerde ise 212 lirayı destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1