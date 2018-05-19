Gram altın tüm zamanların zirvesinde

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 187,5 lira ile rekor kırdı.



Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 182,8 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 15 Mayıs Salı günü 187,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,04 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 186,5 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 1,85 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.293,8 dolar seviyesinden tamamladı.



Altının gram fiyatı sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 17'nin üzerinde getiri sağlarken aynı dönemde altının ons fiyatı ise yüzde 0,71 değer kaybetti.



AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, altının gram fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde tahminlerinden fazla yükseldiğini kaydetti.



Avro/dolar paritesinin gerilemesinin ve doların küresel piyasalarda güçlenmesinin yurt içi piyasalarda dolar kurunu tarihi zirvelere taşıdığını ifade eden Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle tarihinin en yüksek seviyesi olan 187,5 liraya kadar çıktığını kaydetti.

Memiş, dolar ve dolar varlıklarında yükseliş yada düşüşlerin ne zamana kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğunu bu sebeple altının gram fiyatında gelecek dönemde oynaklıkların devam edebileceğini dile getirdi.



Altının gram fiyatının 187,4 lira seviyesi bir kez daha yukarı yönlü kırmasını durumunda yükselişlerin 192 liraya kadar sürebileceğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatı için dolar kurunu takip etmekte fayda var. Orta vadede altının gram fiyatında düşüş beklentimizi sürdürüyoruz." dedi.







- "Orta ve uzun vadede altının ons fiyatında 1.400-1.450 dolar görülebilir"





Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin, altının ons fiyatını baskı altında kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Tüm jeopolitik ve siyasi gelişmelere karşın altının ons fiyatının 1.300-1.360 dolar aralığında kalmayı başardığını ifade eden Memiş, "Dolar varlıklarının değer kazanmasıyla da altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdığını gördük. Kısa vade için 1.300 dolar seviyesinin altında kalmaya devam edebilir. Çünkü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4’e kadar yükselişini sürdürmesini bekliyoruz. Bu sebeple 1.270 dolar seviyesi bizim çok kritik bir seviye olacaktır." dedi.

Memiş, orta ve uzun vadede altının ons fiyatında 1.400-1.450 dolar seviyelerinin kendileri için sürpriz olmayacağını kaydetti.



GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da gram altının gerek dolar kuru gerekse altın ons fiyatının aşağı yönlü fiyatlaması sebebiyle 187,5 tarihi zirvesinden dönüş gerçekleştirdiğini kaydetti.



Erkan, dolar kurunun negatif seyrine devam edememesi ve kurun pozitif tarafta yer alma isteğinin, altının gram fiyatının pozitif trend görünümüne kaldığı yerden devam etmesine imkan tanıdığını söyledi.



Gram altın fiyatına yönelik ana beklentinin, pozitif seyrin devam etmesi şeklinde olduğunu bildiren Erkan, "Altının gram fiyatı 100 günlük hareketli ortalaması olan 171,50 lira seviyesinin üzerinde kaldığı sürece, teorik hedefleri olan 192,8 ve 206,8 liraya yaklaşmak isteyecektir." yorumunu yaptı.



Erkan, kısa vadeli olarak gram altın fiyatında, yükseliş trendinin üst noktası ve aynı zamanda da tarihi zirve olan 187,5 liranın yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Gram altın fiyatı ancak 187,5 lira üzerindeki kalıcı hareketlerle trend yönlü görünümüne devam etmek isteyebilir. Gram altın fiyatı 187,50 lira seviyesinde baskı görmesi durumunda ise trend içi tepki düşüncesi gündemi meşgul edebilir ve 179,65 lira destek noktasını konumuna gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.