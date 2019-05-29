Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul dünya y
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı

Gratis, müşteri memnuniyetinde halk tarafından birinci seçildi

- A.L.F.A Awards'da "Kişisel Bakım/Kozmetik Mağazası" kategorisinde birinci seçilen Gratis, "Mağazacılık Deneyimi" ve "Sadakat Kartları" alanlarında da ilk 3 marka arasında yer aldı

Gratis, müşteri memnuniyetinde halk tarafından birinci seçildi
banner17

İSTANBUL (AA) - Gratis, uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'da "Kişisel Bakım/Kozmetik Mağazası" kategorisinde birinci oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markaların belirlendiği A.L.F.A. Awards'ın ödül töreni, Marketing Türkiye dergisi ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 5'inci i kez düzenlendi.

Gratis, halk jürisinin oyları ile "Customer Brand" seçilerek "Kişisel Bakım/Kozmetik Mağazası" kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Şirket, "Mağazacılık Deneyimi" ve "Sadakat Kartları" kategorilerinde ise öne çıkan ilk 3 markadan biri oldu.

Dünyaca ünlü markaların da içinde bulunduğu yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerinin keyifli alışveriş deneyimi yaşamasını da hedefleyen Gratis, hizmetlerini de bu yönde geliştirmeye devam ediyor. Bu hedefi doğrultusunda kendi sektöründe bir ilke imza atarak koşulsuz iade hizmetini başlatan Gratis, ayrıca müşteri beklentileri doğrultusunda Beauty konsepti ile güzellik hizmetleri de sunuyor.

Müşteri memnuniyeti ve keyifli alışveriş deneyimlerini hedefleyerek sunduğu hizmetlerin başarısını "Müşteri Deneyimlerini En İyi Yöneten Marka" ödülü ile taçlandıran Gratis, daha önce de "aşık olunan marka" ve "kişisel bakım sektörünün 1 numaralı markası" gibi pek çok ödül aldı.

Türkiye çapında 79 ilde 600'ü aşkın mağazası ile hizmet veren Gratis, makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 farklı kategoride 8 binden fazla ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gratis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5