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Groupe PSA'da üst düzey değişiklik

- Samir Cherfan, Orta Doğu ve Afrika bölgesine başkan vekili olarak atandı ve Küresel İcra Komitesi üyesi oldu

Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
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İSTANBUL(AA) - Push to Pass stratejik planının uygulanması kapsamında, Groupe PSA Küresel İcra Komitesi müşteri memnuniyeti konusunda tüm dünyada referans olma hedefini gerçekleştirmek için dün toplanarak büyük değişikliklere imza attı.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Samir Cherfan, Orta Doğu ve Afrika bölgesine başkan vekili olarak atandı ve Küresel İcra Komitesi üyesi oldu.

Grubun 2017 yılından bu yana Orta Doğu ve Afrika bölgesinde iyi sonuçlar almasına başarıyla katkıda bulunan Samir Cherfan, piyasalara ve bölgedeki iş ortaklarına dair geniş bilgi birikimi ve mühendislik, programlar ve çeşitli üreticilerden alınan iş faaliyetleri gibi otomotiv sektörünün farklı iş alanlarında elde ettiği deneyimiyle gruba destek vermeye devam edecek.

Samir Cherfan, Küresel İcra Komitesi üyesi Jean-Christophe Quemard'ın Groupe PSA'da Kaliteden Sorumlu Başkan Vekili pozisyonunu, dün itibarıyla devralmak üzere atandı.

Jean-Christophe Quemard, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Vekili görevini yerine getirirken Groupe PSA'nın bölgedeki gelişim planının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik önemli katkılar sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"Her iki görevlendirme de özellikle yurt dışında hızlı devreye almayı ve kalitede en tepe konumda olmayı hedefleyen Push to Pass stratejik planımızın daha güçlü bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Hem Samir Cherfan hem de Jean Christophe Quemard, üstlendikleri görevlerde bu iki ihtiyacımızın en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacak deneyim ve yeteneklere sahiptir."

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Groupe PSASamir Cherfan
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