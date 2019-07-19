Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9 milyon satış adedi

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde 1,9 milyon satış adedine ulaştı.

Groupe PSA açıklamasına göre, grup, ilk altı ayda yarıya yakın daralan Türkiye pazarına rağmen pazar payını 0,5 puan artırarak yüzde 10,7’ye ulaştırdı.

Bu büyüme hafif ticari araç sektöründe daha da kuvvetli yaşanırken, grup, yüzde 6,3’lük pazar payını yüzde 10,5’e yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.

Groupe PSA Türkiye yılın ilk yarısında SUV segmentinin de lideri oldu. Grup, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde de 1,9 milyon satış adedine ulaştı.

Açıklamaya göre, grup, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma stratejisi 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olacak şekilde sürdürülüyor

Grup, tüm yeni modellerin şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasını öngören stratejisiyle elektrikli mobilite alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Grup, daha önce elektrikli versiyonu sunulan tamamen elektrikli Citroen Berlingo ve Peugeot Partner ile başlayarak, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli bir hafif ticari araç ürün gamı hazırlıyor.

- Avrupa’da karlı büyüme

Verilen bilgiye göre, ilk yarı yılda yüzde 2,4 daralan bir pazar ortamına rağmen Grup özellikle İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya olmak üzere önemli pazarlarda pozisyonunu güçlendirerek tüm ana pazarlarda yüzde 17,4 pazar payına ulaştı.

Söz konusu başarıda sekiz yılın satış rekorunu kıran ve en çok büyüyen ilk 12 markadan biri olan Citroen’in sergilemiş olduğu üstün performansın payı büyük oldu. Marka özellikle SUV ürün gamının başarısı sayesinde Avrupa'da 0,3 puan kazandı.

Ayrıca grup, aynı zamanda yüzde 24,7 pazar payı ile hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de devam ettiriyor.

- Orta Doğu-Afrika pazarında ayak izini artırıyor

Groupe PSA’nın pazar payı Fas, Mısır, Cezayir ve Türkiye olmak üzere önemli pazarlarda artış gösterdi.

Fas'taki Kenitra fabrikasının üretime başlamasıyla, Grup müşterilerin beklentilerini karşılayan modeller üretebilecek ve bölgedeki hedeflerine ulaşabilecek.

- Çin ve Güney Doğu Asya'da iş modelini geliştiriyor

Daralan Çin pazarında satışlar yüzde 62,1 azalırken, DS burada pazar payını korudu.

Grup mevcut sorunların üstesinden gelmek ve JV'lerin başlangıç noktasını düşürmek için ortaklarıyla eylem planları üzerinde çalışıyor. Peugeot 508L PHEV dışında BEV Peugeot 2008 ve DS 3 CROSSBACK gibi tanıtılacak modellerde grubun elektrikli araç hamlesi devam ediyor. Peugeot 3008 ve 5008 modellerinin Malezya'daki NAM merkezinden ihracatı başlıyor.

- Latin Amerika’da soğuk Arjantin rüzgarı esiyor

Arjantin pazarında yaşanan gerilemenin güçlü etkisiyle Latin Amerika'da Grup satışları yüzde 29,3 azaldı.

Bununla birlikte Grup, SUV C4 Cactus ve hafif ticari araç pazarındaki yeni modellerin başarısı sayesinde Brezilya'daki pazar payını stabil tutmayı başardı. ,

Şili'de pazar payını koruyan marka buna karşın daralan Meksika pazarında pazar payını artırdı. Opel bölgede pazar payını artırarak gelişme kaydetti.

- Hindistan-Pasifik pazarında satışlar arttı

Grubun Japonya pazarındaki başarısı yüzde 16 ile devam ederken, Hindistan-Pasifik pazarında satışlarda artış yaşandı.

Rusya pazarındaki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, grup pazar payı hafif düşüş gösterdi.

Grup, temmuz ayındaki ilk DS STORE açılışı ile birlikte Ukrayna'da DS Automobiles'i pazara sunuyor. Grup ayrıca Opel markasını Rusya pazarında yeniden satışa sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Birkaç ay içerisinde ilk modeller olarak Zafira Life ve Grandland X pazara satışa sunulacak.