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Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı

- Fuar Direktörü Engin Er: - "Growtech Fuarı sadece standlardan oluşan bir fuar değil, tüm tarım sektörünü kucaklayan bir ticaret platformu haline geldi" - "Dünyada seracılık konusunda en büyük yatırım yapan ülkeler olan Rusya ve Özbekistan'dan yatırımcı heyetler alım yapmaya Growtech fuarına geliyor"

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı
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ANTALYA (AA) - Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, Antalya Expo Center'da ziyarete açıldı.

Growtech Eurasia Fuar Direktörü Engin Er, fuar alanında yaptığı açıklamada, fuarı bu yıl 50 bin metrekarelik bir alanda "Tarım ve teknolojinin global buluşması" ana temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuara 30 ülkeden 800 firmanın katıldığını dile getiren Er, kendi ziyaretçi rekorunu kırmayı, 85 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı planladıklarını ifade etti.

Er, "193 ülkenin 160'ından ön kayıtlar yapıldı. En çok kayıt yapan ilk 5 ülke ise Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas ve İran."dedi.

İnsanlık var oldukça ölmeyecek tek sektörün tarım sektörü olduğunu vurgulayan Er, bu sektörde Türkiye'nin rolünün çok önemli ve yüksek olduğunu bildirdi.

Er, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını belirterek, "Seracılıkta Avrupa'da İspanya ile ikinciyiz, dünyada dördüncü sıradayız. Böyle bir büyüklüğe sahip ülkemizde dünyanın en büyük seracılık fuarını yapmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- Dünyanın dört bir yanından tarım sektörü temsilcileri fuarda

Fuarda, "Tohumculuk", "Sera ve Sulama Teknolojileri", "Bitki Besleme ve Koruma", "Traktör ve Tarım Makineleri" ile "Hayvancılık" kategorilerinde en yeni teknoloji ve ürünlerin sergilendiğini anlatan Er, dünyanın dört bir yanından büyük üreticilerin, ihracatçıların ve tarlasını ekip biçen çiftçilerin hem yeni ürünlerle hem de Growtech kapsamında gerçekleşen bir dizi etkinlikle sektörle ilgili tüm donanıma sahip olarak fuardan ayrılacaklarını söyledi.

Bu yıl da Growtech'te Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda Alım Heyeti Programı'na ev sahipliği yapacaklarına değinen Er, şöyle konuştu:

"Bugün Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Moldova ve Ürdün'den 29 firma, katılımcılarımızla ikili görüşmeler ve önemli anlaşmalar yapıyorlar. Bunun yanı sıra bu yıl birçok ülkeden bağımsız heyet ve dernekler fuarımızı ziyaret ediyorlar. Örneğin dünyada seracılık konusunda en büyük yatırım yapan ülkeler olan Rusya ve Özbekistan'dan yatırımcı heyetler alım yapmaya Growtech fuarına geliyor."

"Growtech fuarı sadece standlardan oluşan bir fuar değil, tüm tarım sektörünü kucaklayan bir ticaret platformu haline geldi." diyen Er, Growtech olarak hem bugünün hem geleceğin tarım sektörünün tüm bileşenlerini bir arada tutmak ve böylelikle sürdürülebilir tarıma da katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Ticaretin yanında sosyal sorumluluklar kapsamında da etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Er, kullandıkları birçok malzemeyi geri dönüştürdüklerini, elektrik konusunda da tasarruf sağladıklarını kaydetti.

Bu yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerine değinen Er, ziraat mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin sektörel farkındalıklarını artırmak, onlara sektördeki yeni iş olanaklarını aktarabilmek için yıl içinde üniversitelerde tarım sektöründeki yenilik ve fırsatları öğrencilerle paylaşabilmek adına kariyer organizasyonları düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Fuar, 1 Aralık'a kadar açık kalacak.

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AntalyaEngin ErGrowtechHayvancılıkSeraTarım
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