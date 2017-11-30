Growtech Eurasia Tarım İnovasyon ödül töreni

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada derece giren firmalara ödülleri verildi.

ATSO tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen fuar kapsamında "2017 Yılı ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödüllü Yarışması" yapıldı.

Dereceye giren firmalara ödüllerini vermek üzere Antalya Expo Center'da düzenlenen törene, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali Kolçak, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kamil Yılmaz ile sektör temsilcileri katıldı.

Davut Çetin, törende yaptığı konuşmada, Growtech'in Antalya'nın önemli fuarlarından birisi olduğunu belirterek, ATSO'nun 2017'yi "İnovasyon yılı" ilan ettiğini söyledi.

Daha önce farklı kategorilerde yarışmalar düzenlediklerini belirten Çetin, "Bugün doğrudan tarım, sera, tohum, bitki koruma gibi 5 özel kategoride ödül veriyoruz. Yarışmaya 32 proje başvurdu. Bunun için Türkiye ve Antalya'dan güçlü bir jüri oluşturduk." dedi.

Yarışmayla araştırma ve yenilik yapanı desteklemeyi, inovasyon farkındalığı yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve inovasyon çağımızın günlük yaşamının bir parçası olması gereken konulardır. Bir kavramı bilmek ve konuşmak yeterli değildir. Önemli olan ve zor olan, Ar-Ge kavramının bir kültüre dönüşmesidir. Türkiye'nin en büyük bin sanayi işletmesinden 416'sı Ar-Ge harcaması yapıyor, 584'ü Ar-Ge harcaması yapmadığını söylüyor. Bu rakamlar, henüz Ar-Ge ve inovasyon kültürümüzün olması gerektiği düzeye gelmediğini gösteriyor. Türkiye olarak sadece teşvik ve ödül vererek inovasyonu geliştiremeyiz, asıl önemli olan inovasyon atmosferini, iklimini yaratmaktır. Türkiye'ye teknoloji denilen şeyin sadece makine, bilgisayar ve robot olmadığını anlatmamız gerekiyor. Teknoloji, bilgi demektir. Bilgi ise bilgisizliğimizi bilmekle başkalarının bilgisine, fikrine saygı duymakla olur."

Başarının kıskanılmaması, aksine gurur duyulması gerektiğini aktaran Çetin, başarılı firmaların sektörü büyüttüğüne dikkati çekti. Tarım sektöründe de daha fazla inovasyona ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Çetin, tarımda inovasyonun hedefinin sağlıklı, güvenli, çevreci, verimli ve yüksek katma değerli üretimi sağlamak olduğunu vurguladı.

Çetin, "Ödül alan firmalarımızın veya projelerin ortak noktaları kimyasal kalıntıları azaltmak, verimliliği artırmak, su tasarrufu sağlamak ve yerel tohumları koruyarak geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren firmalara ödülleri verildi.