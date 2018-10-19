Grup turizminde Rusya'dan dönüşler başladı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Ağırlanan 12 milyon turistle yılın 9 aylık döneminde rekor kırılan Antalya'da, bireysel turiste göre daha fazla kazanç elde edilen grup turizminde de Rusya'dan dönüşler başladı.

Inventum Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın hem bireysel hem de grup turizmi anlamında en önemli ülkelerden biri olduğunu, Türkiye'de ağırlanan turist sayısı bakımından Rusya'nın ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Rusya'dan grup turizmi çerçevesinde gelen turistler açısından olumlu gelişmeler yaşandığını ancak geri dönüşlerin halen yeterli olmadığını dile getiren Özpak, 2015'ten sonra pek çok alanda düzelme olduğunu, duran projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Özpak, "Turizmde bu yıl eski rakamlara gelindi, ama grup turizmi gelmemişti. Çünkü kurumsal şirketler biraz daha temkinli bakıyorlar. Onların düzelme süresi normal turizmin düzelme süresinden biraz daha vakit alıyor. Rusya'dan büyük bir ilaç şirketinin toplantı grubunu ağırladık. Bu, grup turizminde de artık düzelmenin net olarak göstergesi." diye konuştu.

- "2019 grup turizmi yılı olacak"

Grup turizmindeki gelişmelerin Türkiye için güzel haberler olduğunu vurgulayan Özpak, grupların artarak devam edeceğini söyledi.

Özpak, şunları kaydetti:

"Grup turizminin ciroları normal turistten çok daha yüksektir. Rusya'nın grup turizminin yıllık cirolarının 5-6 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz. Antalya'da Rusya'dan bin 100 kişiyle son beş yılın en büyük toplantı grubunu ağırladık. İyileşmenin öncüsü, güzel bir haber Türk turizmi için. 2019 için Rusya'dan büyük gruplardan teyit almaya başladık. 2019 grup turizmi yılı olacak, 2015 öncesine döneceğimize inanıyoruz."

- "Talep 5 kat arttı"

Şirketin ortağı Necip Fuat Ersoy da Amerika'dan Fransa'ya, Çin'den Kore'ye kadar birçok ülkede çalışmaları olduğunu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hindistan'a ağırlık verdiklerini belirtti.

Grup turizmi için bütün ülkelerden talebin arttığını ifade eden Ersoy, "Önceki yıllara göre grup turizmi için 5 misli talep aldık. İyi bir ekibiz, herkes geceli gündüzlü çalışıyor. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık." dedi.

Ersoy, talep fazla olunca seçici davrandıklarını ve çıtayı yükselttiklerini kaydetti.