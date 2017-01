GSM operatörleri 2017'de de yatırıma devam edecek

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - GSM operatörleri, Türkiye ekonomisine duydukları güvenin etkisiyle 2017 yılında da yatırımlarına devam edecek.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın, Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik duygularıyla kenetlendiği ve daha da güçlenerek pek çok alanda örnek gösterilen bir kalkınma ve gelişme performansı sergilediği bir yıl olduğuna işaret etti.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde ve ardından yaşanan süreçte iletişimin hayati rolünün bir kez daha görüldüğünü, darbe girişimi sırasında ve sonrasında hayati bir sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Doany, "Tüm yaşananlara rağmen, ülkemizin bu zor zamanları daha da güçlenerek geride bırakmış olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türk demokrasinin gücüne olan inancımızla yatırımlarımıza daha da güçlendirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Geride bıraktığımız yılın sektörel bazdaki en önemli olayını 4,5G'nin hayata geçmesi olarak açıklayan Doany, Türk Telekom olarak 5G alanında yaptıkları çalışmaları hatırlatarak, hız kesmeden sürdürecekleri yatırımlarla mobil geleceğin temelini oluşturan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde sektöre öncülük etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Doany, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, gerek Türkiye'de, gerekse dünyada ekonomi ve toplum için hayati bir rol oynadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Devletimizin 2023 vizyonu da bu gelişimi destekliyor. Bilişim Sanayicileri Derneğinin raporuna göre, 2015 yılında yaklaşık 85 milyar liraya ulaşan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, 2016 yılında büyüdüğünü gördük. Bu kapsamda yıl sonunda sektörün TL bazında yıllık yaklaşık yüzde 15 ila 20 arasında bir büyüme oranı yakalamasının beklendiğini söyleyebiliriz. 2017 yılında ise bilgi ve iletişim teknolojileri alanında büyüme eğrisinin devam edeceğini düşünüyoruz.

Amacımız bu doğrultuda Türkiye'yi bölgede dijital bir merkez haline getirmek ve sektörümüzün ülkedeki tüm endüstrilerin büyümesi için lokomotif işlevi görmesini devam ettirmek. Bu misyonla sektörün yatırımda lider oyuncusu olarak bu yıl dahil olmak üzere 3 yıl içinde ülkemizin dijital geleceğine lisans bedelleri hariç 10 milyar liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin, genç ve dinamik nüfusuna, sağlam ekonomisine ve demokrasisinin gücüne olan inancımızla, Endüstri 4.0 olarak tanımladığımız yeni dönemde global arenaya damga vurması için 2017'de de yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."





-"4,5G ile Türkiye 2016'da iletişim sektörünün dünya ligine çıktı"





Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, sektör açısından 2016'ya damga vuran en önemli konunun 4,5G olduğunu anımsatarak, "4,5G aynı zamanda sektörümüzün müşteri odaklı atılımlarından biri olarak dikkati çekti. Dijitalleşmenin ülke çapında uçtan uca yayılması için son derece önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz bu hamleyle Türkiye, iletişim sektörünün dünya ligine çıktı." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye olarak 2017 yılında dijitalleşmeye öncülük edeceklerini belirten, hem sabit hem de mobil hizmetlerde 2017 için telekomünikasyon sektörünün gündeminde önemli konular olduğuna işaret eden Deegan, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirler, nesnelerin interneti, evlere ve binalara kadar giden fiber ve 5G hazırlıkları, bu gündemin en önemli maddelerini oluşturuyor. Bununla birlikte, ülke ve sektör olarak, hem 5G'ye giden yol haritasını doğru çizebilmek için hem de Türkiye'de hanelerin de uçtan uca dijitalleşebilmesi için fiber yatırımlarının artmasını, ortak yatırımların cesaretlendirilmesini ve yatırımların önündeki mevcut engellerin kaldırılmasını bekliyoruz. Bu konunun bir Ulusal Genişbant Planı çerçevesinde önceliklendirilmesi gerekiyor.

Sektörümüzde yatırımları teşvik edici modellerin geliştirildiği ve yatırım yapmak isteyenlerin ödüllendirildiği bir iklim sağlanırsa, Türkiye'nin iletişim sektöründe kendi bölgesinin öncü ülkelerinden biri olabileceğine inanıyoruz. Vodafone olarak, bir yandan 4.5G'deki global deneyimimizi Türkiye'ye taşırken, bir yandan da 4,5G teknolojisine göre 10-100 kat daha hızlı olması ve bin kata kadar daha fazla kapasite sunması beklenen 5G teknolojisi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Colman Deegan, Türkiye'ye yaptıkları yatırımlara uzun vadeli baktıklarını bildirerek, ülkenin potansiyeline olan inançları ve uzun vadeli vizyonları ile Türkiye ekonomisine katkıyı artıracak yatırımlar yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde, Vodafone'un Türkiye'deki ilk 10 yılında gösterdiği başarılı performansı daha da artırmak için çalışacaklarını dile getiren Deegan, "Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı 2017 yılında da aynı hız ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüketicilerimize genişbant teknolojilerindeki global deneyimimizi yansıtacağız ve onlara en iyi hizmeti vereceğiz. Dijitalleşmenin Türkiye'nin tamamını, her bireyi, her evi, her kurumu, özetle her hayatı, kapsaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mükemmel müşteri deneyimi sunmaya yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.





-"İnternet trafiğimizin yüzde 25'i 4,5G'den"





Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu açıklamasında 2016 yılını Turkcell Grubu ve Turkcell Türkiye açısından oldukça iyi bir performansla kapattıklarını belirterek, "2016 yılının sektörümüz açısından en önemli olayı 4.5G’nin hizmete girmesi oldu. İhalede Türk ekonomisine en büyük katkıyı yaparak en fazla sayıda frekansı aldık. Bu sayede dünyanın en güçlü 4.5G altyapısını kurduk, dünyanın en hızlı mobil internetini de İstanbul, Ankara, İzmir’de müşterilerimize sunuyoruz." dedi.

Bugün Turkcell'in toplam internet trafiğinin yüzde 25'ini 4,5G abonelerinin tükettiği datanın oluşturduğunu söyleyen Terzioğlu, şebekelerindeki kişi başı data kullanımının da yüzde 59 artışla 2,6 GB'a çıktığını, mobil internet ve uygulama kullanımının hızla arttığını anlattı. Türkiye açısından bakıldığında 2016 yılının en önemli olayını 15 Temmuz darbe girişimi olarak nitelendiren Terzioğlu, kendilerinin bu girişime en hızlı reaksiyon gösteren marka olduklarını, girişimin ardından halkın doğru bilgiyi eş zamanlı almasını sağlamak adına üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, Turkcell olarak meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletin yanında olduklarını hatırlattı.

Bu yıla ilişkin görüşlerini de paylaşan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Makro ekonomik verilere ve küresel çaptaki gelişmelere baktığımızda 2017'nin genel itibarıyla zor bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 2016 yılının son döneminde yaşanan gelişmeler de bunun ipuçlarını veriyor. Biz bu tabloyu kendi açımızdan değerlendirdiğimizde 4,5G'nin büyümemizi devam ettireceğini, data tüketiminin olumlu yönde değişeceğini, piyasaya sunduğumuz yeni dijital servislerin göreceği talebin bizim açımızdan dengeleyici unsurlar olacağını öngörüyoruz.

Yıllık yatırım tablolarımıza bakıldığında her sene ciromuzun yaklaşık yüzde 20-25 civarında bir bütçeyi yatırıma ayırdığımızı görüyoruz. Mobil teknoloji, sabit teknoloji ayrımı gözetmeksizin her ikisine de yatırım yapıyoruz. Farklı ülkelerde de bunu yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların yüzde 95'i data ile alakalı. Dolayısıyla da gelecek büyümemiz, hep data üzerinden olacak. Ham data’yı işleyerek müzik olarak, TV hizmeti olarak, bulut servisi olarak satıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz.

Elbette Türkiye genelinde değil, genel olarak faizlerin yukarı doğru gidişi ve finansman pazarlarının küçülmesi söz konusu. Ancak biz geçen yıl 3 yıllık yatırımlarımızı düşünerek bütün finansman ihtiyacımızı karşılamıştık, bu anlamda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."