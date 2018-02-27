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GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Barcelona'da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de stantları gezdi, görevliler bakana yeni teknolojiler hakkında bilgi sundu - Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın Evrensel Hizmet kapsamındaki siparişleri mart ve nisan aylarında, ticari siparişler ise ağustos ayında teslim edilecek

GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018

BARCELONA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de stantları gezdi.

Bakan Arslan, ilk olarak Aselsan standını ziyaret etti. Yetkililer, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK hakkında Arslan'a bilgi verdi.

GSM operatörlerince verilen ULAK siparişlerinin ne zaman teslim edileceğini soran Arslan'a, Aselsan yetkilileri, Evrensel Hizmet kapsamındaki siparişlerin mart ve nisan aylarında, ticari siparişlerin ise ağustos ayında teslimatının yapılacağını söyledi.

Daha sonra Turkcell standını gezen Arslan'a, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Hayal Ortağım Projesi kapsamında görme engellilere yönelik geliştirilen akıllı baston ve sesli betimleme projelerini anlattı.

Bakan Arslan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) standını da ziyaret etti. İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Arslan'a 2012'den bu yana GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne Türkiye'den katılım hakkında bilgi sundu.

Bakan Arslan ve beraberindeki heyet daha sonra Vestel standını gezdi, Vestel tarafından üretilen yerli akıllı telefon Z20'yi inceledi. Stant görevlileri Arslan'a, Z20'nin 2 bin 99 liraya nisan ayında Türkiye'de satışa sunulacağını söyledi. Arslan, Vestel tarafından üretilen akıllı tahtayı da inceledi. Arslan'a yakında satışa sunulacak akıllı ayna hakkında bilgi aktarıldı.

Bakan Arslan'a daha sonra Türk Telekom'un Yönetim Kurulunda olduğu Open Networking Foundation (ONF) standında 5G teknolojisi hakkında bilgi sunuldu.

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GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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