GTB, lisanslı depoya ürün kabulüne 15 Ağustos'ta başlayacak

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, fındık lisans deposuna 2018 ürünü fındık kabulüne 15 Ağustos'ta başlayacaklarını söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB'nin desteklediği "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" projesinin 2017 yılının Eylül ayında hizmete girdiğini belirtti.

İlk sezon lisanslı depoda üreticinin ilgisini çekme adına istenilen ve beklenilen hedefin yakalanamadığına işaret eden İbaş, "Proje AB hibe destekli. Buna göre ilk 5 yılın üçünde karlılık esası var. Biz de hedefi yakalama adına depoyu TMO'ya kiraya verdik. Depolarımızın büyük kısmını TMO ürünleriyle doldurduk. Üreticimizden istenildiği kadar talep olmadı." dedi.

Yeni mahsul fındık hasadı için çiftçilerin bahçelere girdiğini anımsatan İbaş, kendilerinin de üreticileri depoya yönlendirme adına yoğun tanıtım çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

İbaş, reklamların yanı sıra sosyal medyayı kullanacaklarını ve köy köy gezerek toplantılar organize edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fındığın kurtuluşu lisanslı depoculukta. Diğer birçok tarım ürününde bu sistem var. Hatta kapasite artırımları için yeni yatırımlar söz konusu. Hem ürünün kaliteli saklanması, hem emanetin önlenmesi ve hem de fındığın pazarda iyi para etmesi için lisanslı depoculuk fındığın kurtuluşu. Bunu çiftçimize anlatacağız. Yoğun çalışma içerisine girdik. Basın ve sosyal medya yoluyla, yine reklamlarla tanıtımlar yapacağız. Köy köy gezerek toplantılar düzenleyecek çiftçimizi bilgilendireceğiz."

15 Ağustos itibariyle yeni mahsul fındık kabulüne başlayacaklarını vurgulayan İbaş, Giresunlu üreticilerden tercihlerini lisanslı depodan yana kullanmalarını istedi.

İbaş, teslim edilecek fındıklardan altı ay depo kirası alınmadığını ve yine nakliye desteği sağlandığına işaret ederek, ilerleyen dönemlerde Giresun'un batı ve doğu kesimlerine de küçük kapasiteli lisans depolarının yapılmasını da hedeflerini aktardı.

-Emanet siteminin önüne geçecek

Fındık fiyatlarının düşmesinde en önemli aktörün emanet sistemi olduğuna vurgu yapan İbaş, "Piyasaya indirilerek emanete bırakılan fındıklar bir şekilde piyasaya giriyor. Satış olmasa da ürün bir kaç kez el değiştirerek pazarın ihtiyacı görülüyor. Bu da arz talep dengesi bozuluyor ve fiyatı olumsuz yönde etkiliyor. Lisanslı depo ile emanet sisteminin de önüne geçecek." diye konuştu.

Teslim edilen fındıklar karşılığında çiftçinin alacağı ürün senedini piyasada istediği gibi değerlendirebileceğine vurgu yapan İbaş, şunları aktardı:

"Fındığını saklama imkanı bulamayan çiftçimiz ürününü emanete bırakıyordu. Piyasa emanet ile ihtiyacını karşılıyor, bu da fiyatı olumsuz etkilemekte. Lisanslı depo ile artık bunun önüne geçecek. Buraya getirilecek fındıklar güvence altında ve istenilmediği sürece satılmayacak. Teslim edilen ürün miktarına karşılık ürün senedini alıyorsunuz ihtiyacınız varsa bankadan kredinizi çekebiliyorsunuz. Teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Ürün senedini istediğiniz gibi nakde çevirebiliyor."







