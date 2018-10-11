GTB ve İTB arasında iş birliği protokolü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GTB binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, iki borsanın geleceğini konuşmak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine el birliğiyle ulaşmak için tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yine yan yana olduğunu belirtti.

Tarımın büyük bir hızla geliştiğini ve dönüştüğünü dile getiren Kestelli, "Dönem tarım 4.0, yani akıllı tarım dönemi. Bilgisayar destekli kontrol sistemleri, yazılım ve donanım araçları, dijital sensörlerle donatılmış makineler, birbirleriyle iletişim halindeki nesneler, tarımı bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem sosyal hem ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğuracak olan, emeğin azaldığı, verimin ve gelirin yükseldiği yeni bir devir başlıyor. İTB olarak bu dönüşümü doğru okumak ve ülkemiz için bir fırsata çevirmek adına büyük gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin desteği İTB, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ortak çalışmasıyla ilk etapta Seracılık Organize Sanayi Bölgesi kurulması için harekete geçtiklerini anlatan Kestelli, bunun ardından besi hayvancılığı organize sanayi bölgesi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Besi hayvancılığı konusunda Gaziantep'teki Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi'ni örnek aldıklarını kaydeden Kestelli, şöyle konuştu:

"1891'de kurulan İzmir Ticaret Borsası ve 1958'de kurulup bu sene 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan GTB'nin sorumlulukları elbetteki sadece tarımla veya ticaretle sınırlı değil. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren bizler, aynı zamanda ülkemizin en geniş sivil toplum örgütünün birer parçasıyız."

- "Antep fıstığı lisanlı deposu mart ayında açılıyor"

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son 20 yılda yapılacak işleri 4,5 yıla sığdırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Gaziantep'in stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Tiryakioğlu, bunu gözeterek çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.

Hollanda'nın 10 milyar dolar tarım geliri olduğuna değinen Tiryakioğlu, "Ama tarım ihracatı 100 milyar dolar. Bizim stratejik konumumuz Hollanda'nın 10 katından daha değerli. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz lazım." dedi.

Tiryakioğlu, GTB olarak lisanslı depoculukla ilgili somut adımlar attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Lisanslı depoculukta kefalet sigortası sistemini ortaya çıkardık. Bu aslında milyar dolarların ticarete girmesi anlamına geliyor. Yurt dışından bir nebze para transferi yapmış olduk. 10 bin ton kapasiteye sahip GTB Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nu Mart ayında, GTB Et Borsası ve Et Halini ise gelecek yılın ortalarında açacağız."

Toplantıda GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram GTB'nin faaliyetleri hakkında, İTB Genel Sekreteri Elçin Güdücü ise İTB'nin faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Konuşmalar ve sunumların ardından iki borsa arasında iş birliği protokolü Kestelli ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında GTB, İTB'nin tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu elektronik alım satım platformu E-Commodity Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı'na dahil olurken, İTB'de GTB'nin oluşturduğu GTBBazaar e-ticaret portalına katıldı.







