GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yanıkoğlu:

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasını Borsa İstanbul'a (BIST) açacaklarını ifade etti.

Yanıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, GTB'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizatihi Giresun'da Fındık Borsası kurulmasını onaylayan Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ağustos 1926 yılında kurulan üretici dostu bir kurum olduğunu belirtti.

Borsanın, kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalarda hep müstahsil-tüccar-devlet sacayağında birlikte hareket etmenin gerektiği düşüncesiyle faaliyetini sürdürdüğü, fındığın geleceği ve yarınları için projeler üretmeye devam ettiğini aktaran Yanıkoğlu, bunlardan birisinin de üreticiler, oda üyeleri ve sanayicilerine büyük yararlar sağlayacağına inandıkları "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa" projesi olduğuna işaret etti.

Yanıkoğlu, spot borsa ile üreticiler ve üyelerinin satışa sunacakları fındıkların kalite sınıflandırması yapılarak birden fazla alıcı tarafından açık artırma usulüyle ürünlerini en yüksek fiyata satmalarının tesis edileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üretici veya tüccarımız, kalitesine göre ürününü, objektif ortamda en yüksek fiyata bu sayede satmış olacak. Fındık alıcıları da en kaliteli ürünü görerek buna göre fiyat verecek. İyi ürüne iyi fiyat vermek suretiyle ticaretin hazzını yaşayacak. Burada oluşan fiyatlar dünya ile entegre olacak ve fiyatın nasıl oluştuğu herkesin gözü önünde cereyan edecek. Lisanslı depo tesisinde ise üreticilerimiz ve tüccarımız fındıklarını yine kalite sınıflandırması yaparak lisanslı depoya kira mukabili bırakacak ki kira ücretinin yarısı devlet tarafından karşılanacak."

Yanıkoğlu, lisanslı depoya teslim edilen fındıkların elektronik ortamda işlem göreceğini ve üreticinin, istediği zaman ürünlerini değerlendirebileceklerini ifade etti.

- Başbakan Yardımcısı Canikli'ye teşekkür

Borsa İstanbul (BIST) ile projeyle ilgili ortak çalışma içerisine girmek amacıyla girişimlerin devam ettiğini kaydeden Yanıkoğlu, bu konuda Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ciddi desteğini aldıklarını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Yanıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Canikli'nin talimatıyla Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çok olumlu geçen bu görüşmelerle Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasını BIST'e açacağız. Yapılacak ortak çalışma ile Borsa İstanbul'un lisanslı depoculuk şirketine büyük bir sermaye miktarı ile ortak olma durumu var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için devlet yetkililerimiz de elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Giresun'un fındıkta söz sahibi olan ve fındık piyasalarının takip edildiği bir il olması ve fındığa hizmet eden bir çalışma olması için bize fazlasıyla katkılar sağlıyor."