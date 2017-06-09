GTO Başkanı Hıdıroğlu:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep'in Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırmasına göre, en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında il bazında 3'üncü olduğunu belirtti.

Hıdıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016" listesinde Gaziantep merkezli 26 firmanın yer aldığını, TİM'in "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında ise kentten 73 şirketin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin zor bir yılı geride bıraktığını ifade eden Hıdıroğlu, tüm olumsuzluklara rağmen başarılar elde edildiğine dikkati çekti. Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep, TİM tarafından hazırlanan 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırmasına göre, en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında il bazında 3'üncü oldu. Gaziantep tüm bunların yanı sıra 400 bin mülteciye kucak açan, yanı başında operasyonların sürdüğü ve jeopolitik konumu itibariyle de birçok zorlukla özveriyle başa çıkmaya çalıştı. Tüm bunlara rağmen göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan iki araştırmada da Gaziantepli firmalar gurur kaynağımız oldu. Gaziantep İSO 500'de firma sayısını iki artırarak 26'ya, TİM 1000'de ise 11 artırarak 73'e çıkardı."

Gaziantep’in çok daha fazla sayıda firma ile bu listelerde yer alma potansiyeli olduğunu belirten Hıdıroğlu, "İhracatın devler liginde 73 firmayla İstanbul ve İzmir'in ardından üçüncü sıradayız. Önümüzdeki yıllarda ilk 1000 ihracatçı arasındaki firma sayımızı artırmayı ümit ediyorum. Bunu başaracak altyapı, çalışma azmi ve kültürüne sahibiz." ifadesini kullandı.