GTO ile n11.com arasında iş birliği protokolü

GAZİANTEP (AA) - e-ticaret platformu n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong Jo, Türkiye'de e-ticaretin toplam perakendeye oranının yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, mobil kullanıma bakıldığında bunun çok daha hızlı yükseleceğini düşündüklerini bildirdi.

Won Yong Jo, Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde, Gaziantep'te yaklaşık 2 bin iş ortakları olduğunu, bunların yarısından fazlasının aktif olarak satış gerçekleştirdiğini söyledi.

n11.com ailesi olarak Türkiye ekonomisine katkı yaparak büyüdüklerini anlatan Won Yong Jo, "Bununla beraber sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki pazarlara da Türkiye'deki KOBİ'lerin ürünlerini satmak için inisiyatif almaya başladık. Uluslararası ticarete öncülük yapmak için yeni girişimler gerçekleştirdik. KOBİ'lerin kendi içlerindeki satışlarını ve iç ticaret hacimlerini gerçekleştirecekleri 'n11 pro' adı altında toptan alış-toptan satış platformunu da hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Won Yong Jo, Türkiye'de e-ticaretin toplam perakendeye oranının yüzde 5 civarında olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki mobil kullanıma bakıldığında bunun çok daha hızlı yükseleceğini düşünüyoruz. Gaziantep'teki iş ortağı sayımız 2 binin biraz üzerinde. Fakat kentin potansiyelini düşünecek olursak bundan çok da memnun değiliz, bu iş birliğiyle bu sayıyı hızlıca artırmak istiyoruz. Oda üyeleriyle tanışarak iş ortaklarımızın sayısını ve iş hacmimizi artırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Özellikle tekstil grubu ile halı ve baklavayı hem yurt içine hem de yurt dışına satmak için tüm gücümüzü kullanacağız."

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in ticari hayatına ayrı bir canlılık getirecek e-ticarette dünyanın önemli şirketlerinden biri olan n11.com ile iş birliği protokolü imzalayacaklarını söyledi.

İş birliği protokolünün 20 bini aşan oda üyelerinin ticari hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Yıldırım, "İş birliğinin üyelerimizin ihracatlarını artırmaları ve Gaziantep'in ihracattaki yerini üst seviyelere taşımaları için çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Protokolle birlikte her iki tarafın da büyük fayda sağlayacağı, en büyük faydayı da şehrimizin elde edeceğini umuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da üyelerimizin menfaatine, onların ticari ufuklarının açılmasına yönelik her türlü hamleyi yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Yıldırım ve Won Yong Jo, GTO üyelerine ilk etapta reklam kolaylığı sağlayacak iş birliği protokolünü imzalandı.