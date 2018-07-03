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GTO işletmelere dijital dönüşüm konusunda destek vermek için merkez kuracak

- Gaziantep Ticaret Odasının, üyelerine dijital dönüşüm ile ihracat konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kuracağı merkez için Kalkınma Bakanlığı 5 milyon lira destek sağlayacak

GTO işletmelere dijital dönüşüm konusunda destek vermek için merkez kuracak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) işletmelere ve girişimcilere dijital dönüşüm ile ihracat danışmanlığı hizmetlerinin verileceği bir merkez kuracağı, Kalkınma Bakanlığının da bu proje için 5 milyon lira destek sağlayacağı bildirildi.

GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, hazırladıkları 14 milyon lira bütçeli "İşletmelerde Dijital Dönüşümü ve İhracatı Geliştirme Merkezi" projesi için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon lira destek almaya hak kazandıklarını belirtti.

Projenin "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında destekleneceğine işaret eden Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Dijital dönüşüme öncülük etmeyi ve bu sayede ilimizin küresel arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Merkez aracılığıyla işletmelerimize ve girişimcilere dijital dönüşüm ile ihracat konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Bunun yanı sıra uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları, endüstri 4.0 uygulamaları, kuluçka merkezi faaliyetleri yürüteceğiz. Bu merkezde 4 bölüm oluşturmayı planlıyoruz. Bunlar eğitim, etkinlik organizasyonları ve danışmanlık departmanı, ticari bilgi ve istihbarat departmanı, endüstri 4.0 simülasyonları departmanı (sanal fabrika) ve dijital dönüşüm, bilişim ve yazılım eksenli kuluçka merkezi olacak. Örneğin Gaziantep gibi ihracat lideri bir kentin ihracatçıları, alacakları istihbarat hizmetiyle en doğru pazarlara en rekabetçi şekilde ulaşmanın yollarını öğrenecekler. Dijital dönüşüme yönelik uygulamaları ürün ve hizmetlerine yansıtarak hedef pazarlarına yönelik yenilikçi ürün geliştirebilecek, üretim sistemlerinde verimlilik artışını sağlayabilecekler."

Yıldırım, merkezin inşaatına yıl sonunda başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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