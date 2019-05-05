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Gübre analiz laboratuvarları ve ücretleri belirlendi

ANKARA (AA) - Kimyevi ve organik gübre analizlerinin yapılabileceği laboratuvarlar ve ücretleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığının, "Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri...

Gübre analiz laboratuvarları ve ücretleri belirlendi
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ANKARA (AA) - Kimyevi ve organik gübre analizlerinin yapılabileceği laboratuvarlar ve ücretleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle kimyevi ve organik gübre analizi yaptırılabilecek kuruluşların isimleri belirlenirken, denetimler sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde Türk Standardları Enstitüsü laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış Gübretaş Gübre Fabrikası laboratuvarı referans kuruluş olarak yetkilendirildi.

Organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, diğer parametreler yönünden Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Ticaret AŞ ve Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarları referans kuruluş olacak.

Tebliğle kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ödenecek ücretler de belirlendi. Analiz ve referans kurumları belirlenen tutarların altında fiyat isteyebilecek ancak üzerinde talep edemeyecek.

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