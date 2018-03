“GÜBRETAŞ 2018 yılına büyük hedeflerle başladı“

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, 2018 yılına daha büyük hedeflerle başladıklarını belirterek, "GÜBRETAŞ'ın yeni yıldaki hedefleri şirket açısından üretim, satış ve konsolide ciroda yeni rekorların habercisi" değerlendirmesinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, GÜBRETAŞ'ın 2017 yılsonu operasyonel sonuçları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan 2018 bütçe hedeflerini değerlendiren Yumaklı, "Tarım sektörü ve şirketimiz açısından oldukça bereketli bir yılı geride bıraktık. Türkiye ekonomisindeki büyüme performansı, Milli Tarım Projesi'nin uygulanmaya başladığı 2017 yılında iklim koşullarının da elverişli gitmesiyle tarıma yansıdı. Tahıllarda ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,4, meyvelerde ise yüzde 9,7 artış verileri son derece sevindirici." ifadelerini kullandı.

Bitkisel üretimdeki bu artışın, gübre sektörüne de pozitif olarak yansıdığını belirten Yumaklı, son 10 yıllık ortalamaya bakıldığında Türkiye'de 5,5 milyon ton civarında bir gübre tüketimi olduğu kaydetti.

Yumaklı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2017'nin ilk 9 ayında 4,8 milyon ton katı gübre tüketimi gerçekleştiği bilgisini vererek, saha izlenimlerine göre 2017 yıl sonu tüketiminin 6 milyon ton civarında tamamlandığını tahmin etti.

-"2017'de rekor kırdık"

GÜBRETAŞ'ın geçen senenin başında belirlediği operasyonel bütçe hedeflerinin üzerinde bir performansla yılı tamamladığını bildiren Yumaklı şunları kaydetti:

"2017’de Türkiye tarafında 591 bin ton olarak bütçelediğimiz katı gübre üretim hedefini yaklaşık yüzde 16 aşarak 683 bin ton üretimle tamamladık. Katı gübre satışlarında ise 66 yıllık şirket tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdık ve 2017 yılını bütçemizin yaklaşık yüzde 6 üzerinde, 1 milyon 946 bin ton ile kapattık. 2017 aynı zamanda yine şirket tarihinin en fazla günlük üretim ve sevkiyat rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Tüm bunlar elbette bilanço performansımıza yansıyacaktır."

- "Yeni yılda 4,26 milyar TL konsolide ciro hedefliyoruz"

Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın 2018 yılına daha büyük hedeflerle başladığını ifade ederek, GÜBRETAŞ'ın yeni yıldaki hedeflerinin şirket açısından üretim, satış ve konsolide ciroda yeni rekorların habercisi olduğunu bildirdi.

Bu yılki bütçe hedeflerini oluştururken Türkiye'nin büyümesine şirket olarak enerjilerini en yüksek düzeyde katmayı ve Türkiye ile birlikte büyümeyi amaçladıklarını belirten Yumaklı, hedeflerinin hem tarım sektöründeki yükselişe, hem de bu alandaki güçlü potansiyele inançlarını gösterdiğini kaydetti. Yumaklı, "Türk tarımının temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi içinde yer alıyor olmamız, güçlü ve yaygın bayi ağımız, yenilikçi vizyonumuz ve kapasitesi yüksek insan kaynağımız, şirketimizi 2018 hedeflerine ulaştıracaktır.” ifadesini kullandı.

İbrahim Yumaklı, 2018 yılında Türkiye faaliyetleri kapsamında geçen yıla oranla yüzde 12 artışla 761 bin ton katı gübre üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazar liderliğimizi güçlendirme yolunda katı gübre satışlarımızı 2 milyon 50 bin ton olarak bütçeledik. Böylece bu yıldan itibaren yıllık satışımızı 2 milyon ton bandının üzerine çıkararak, pazar payımızı yüzde 33 seviyesine yükseltmek istiyoruz. Tamamlanan üretim ve lojistik altyapı yatırımlarımızın yanı sıra geçen yıl başlattığımız ihracat faaliyetlerinin katkısıyla bu hedefleri gerçekleştirecek güçteyiz."

GÜBRETAŞ'ın bu yıl 4,26 milyar TL konsolide ciro hedeflediğini belirten Yumaklı, bunun şirket tarihi açısından önemli bir rekor hedefi olduğunu kaydetti.

Yumaklı, 2018'de üretim kapasite kullanım oranlarını artırmayı, bitki ve bölgeye özel gübrelerle üreticinin verim artışına cevap vermeyi, tedarik optimizasyonuyla maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde operasyonel verimliliğe odaklanmayı ve şirketin her katmandaki tüm paydaşlarında memnuniyeti artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çevre dostu üretimi de önceleyen yatırımlar sayesinde, üretim çeşitliği ve maliyet avantajlarını artırdıklarını belirten Yumaklı, "Tamamlanan ve tamamlanacak yatırımlarla hedefimiz, bir yandan çiftçiye ve tarıma fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve iş gücü üretmek, diğer yandan da satış karlılığı artışıyla yatırımcımız için de katma değer sunabilmektir. Bu amaçla 2018 yılında 186 milyon TL toplam yatırım bütçelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, şirketin 2018 yılında yatırım bütçesindeki çıtayı yükseltiğini ifade ederek, bu kapsamda yurt içi yatırımlar için 89 milyon TL ve İran'daki yatırımlar için 97 milyon TL olmak üzere geçen yıla oranla yüzde 30'luk artışla toplam 186 milyon TL yatırım bütçesi öngörüldüğünü bildirdi.



-"25 bin üreticiye ücretsiz danışmanlık desteği verilmesini hedefliyoruz"



GÜBRETAŞ'ın, tüm bu operasyonel ve finansal hedeflerinin yanında özellikle sosyal sorumluluk yönüyle de sektöre öncülük eden şirketlerden bir olduğunu bilgisini veren Yumaklı, bitki besleme alanında "Bilinçli Üretici Kazanır" sloganıyla her yıl 2 bine yakın noktada 100 binden fazla çiftçinin katılımıyla eğitim toplantıları düzenleyen şirketin, bu yılda bu faaliyetleri farklı bir boyuta taşıyacağını belirtti.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, üretici bilinçlendirme faaliyetlerinde artık arazi çalışmalarına ağırlık vermeye başladıklarını belirterek, uzman saha ekiplerinin üreticilerin arazilerini ziyaret ettiklerini, yetiştirdikleri ürünleri yerinde gözlemlediklerini ve gözlem sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri önerdiklerini kaydetti.

Üreticilere danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Yumaklı, 2018 yılında, uzman saha ekiplerinin yıl boyunca en az 5 bin araziyi ziyaret ederek 25 bin üreticiye doğrudan ve üstelik ücretsiz danışmanlık desteği vermesini hedeflediklerini bildirdi.

İbrahim Yumaklı, nitratlı gübrelerde güvenlik denetimi amacıyla, karekod ve DNA barkod uygulamasına geçildiğini anımsatarak, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sadece CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) gübresinde başlayan bu yeni uygulamanın, 1 Temmuz 2018'den sonra bütün gübreler için geçerli olacağını kaydetti.

Sektörde tarımsal üretimi etkileyen dış faktörlerin başında iklim koşullarının geldiğine dikkat çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu ana kadar 2017-2018 üretim yılında iklimden kaynaklı genel bir sorun yaşanmadı. Sadece Antalya'da örtü altı üretimi yapan üreticilerimiz hortum afetinden dolayı ciddi zararlar gördü. 2018 yılında başta kuraklık olmak üzere doğal felaketler olmazsa tarımsal üretimde hedeflere ulaşılacaktır. Milli Tarım Projesi kapsamında 2016'da karara bağlanan mazot desteği, bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Üreticilerin kullandığı mazotun yarısını devlet karşılayacak. Çiftçilere 2018 yılında 1,9 milyar lira mazot desteği ödenmesi bekleniyor. Tarımsal desteklemeler, üreticilerin diğer üretim girdilerini alım gücüne pozitif katkı sağlayacaktır."

Yumaklı, ilkbahar ekimleri ve yağışlarının normal şartlar altında gerçekleşmesi halinde 2018 yılının da tarımda verimli ve bereketli bir yıl olacağını tahmin ettiklerini ve dilediklerini ifade etti.