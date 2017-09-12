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GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı AA Finans Masası'na konuk olacak

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ) Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ) Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak.

İbrahim Yumaklı, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Yumaklı'nın açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık olarak takip edilebilecek.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıEkonomiGÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı
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