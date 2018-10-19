GÜBRETAŞ'tan Katar'a 10 milyon dolarlık ihracat hedefi

ANKARA (AA) - GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ve Katarlı Al Baida Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al-Misnad, distribütörlük anlaşmasına imza attı.

Poyraz, GÜBRETAŞ Ankara Bölge Birliği'nde, Katar Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-Şafi'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, distribütörlük anlaşmasının iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesi ve tarım açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Türkiye'de bitki besleme sektörünün en geniş ürün çeşidi yelpazesine sahip GÜBRETAŞ'ın son yıllarda ihracata yöneldiğini belirten Poyraz, milli ekonomiye katma değer sağlamak için uluslararası alanda neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Poyraz, GÜBRETAŞ'ın 10 yıl önce Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımına imza attığını hatırlatarak, "2017'den itibaren ağırlık verdiği ihracat çalışmalarıyla sektördeki Ar-Ge birikimini katma değere dönüştürerek, yurt dışına gübre satmaya başlayan GÜBRETAŞ, bu çalışmalarla 1 yıl içinde 10'dan fazla ülkeye gübre ihracatı gerçekleştirdi. Al Baida şirketiyle satış hacmini, birkaç yıl içinde 10 milyon dolara ulaştırma hedefi koyduk." diye konuştu.

GÜBRETAŞ'ın Al Baida Grubu ile başlattığı ticari iş birliğinin sadece gübreyle sınırlı kalmamasını ve iki ülke tarım sektörlerinin farklı alanlarını da kapsayacak hızla büyüyen bir sinerjiye dönüşmesini arzu ettiklerini vurgulayan Poyraz, bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bitki koruma, gıda tedariki, sulama ve sera sistemleri, tohumculuk gibi alanlarda faaliyet gösteren diğer şirketlerle ilgili tarımsal iş birlikleri de gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

- "GÜBRETAŞ bizim için önemli bir fırsat"

Al Baida Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al-Misnad da geçen yıl bölge ülkelerinin ambargosunun Katar'da gıda ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini anlattı. Ambargo sırasında ülke olarak karşılaştıkları gıda sıkıntısıyla birlikte kendi tarımsal ürünlerini üretme kararı aldıklarına işaret eden Al-Misnad, "Bu dönemde tanıştığımız GÜBRETAŞ'ın, Türkiye tarımındaki köklü kurumsal tecrübesiyle oluşturduğu bitkiye özel gübreler önemli bir fırsat olarak karşımıza çıktı. Bu gübreleri kullanarak, Al Baida Grubuna ait 6 bin dönümlük arazide verimlilik ve kaliteyi artırmaya başladık." ifadesini kullandı.

GÜBRETAŞ ve Al Baida Grubu arasında yapılan distribütörlük anlaşması sayesinde, ürünlerin Katar'daki diğer tarım arazilerinde de kullanıldığını aktaran Al-Misnad, böylece ülkelerindeki tarımsal üretimin artmasına katkılar sağlayacaklarını söyledi.

Al-Misnad, şirket olarak ticari faaliyet gösterdikleri Umman ve Kuveyt'te de GÜBRETAŞ ürünlerinin satışını gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, "Tarımsal üretim alanındaki bu iş birliğini kısa sürede büyüterek, Türkiye ile Katar arasındaki kardeşliğin ortak faydalar üretmesine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-Şafi'nin de anlaşmaya şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. GÜBRETAŞ ve Al Baida Grubu arasında yapılan distribütörlük anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurgulayan el-Şafi, şirketlere çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, Poyraz ve Al-Misnad tarafından distribütörlük anlaşması imzalandı.

- GÜBRETAŞ ve Al Baida distribütörlük anlaşması

Al Baida Grubu ile başlatılan ticari ilişki kapsamında, halen Katar'da pazar oluşturma çalışmaları devam ediyor. Türkiye, yılın 9 aylık döneminde Katar'a 485 ton sıvı-toz gübre ihracı gerçekleştirdi. Katar'da GÜBRETAŞ ve Al Baida Grubu arasındaki ticari hacmin hızla artırılması ve birkaç yıl içinde 10 milyon dolarlık hedefe ulaştırılması hedefleniyor.



