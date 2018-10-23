Gübretaş'tan Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Gübretaş tarafından, tarımda kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen bitkiye ve bölgeye özel ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, Sultantepe Mahallesi'ndeki etkinlikte, Gübretaş'ın doğru ürünle doğru tarımsal üretimi buluşturan örnek çalışmalarla, bilinçli tarımın yaygınlaşmasına katkı sağladığını söyledi.

Bilinçli tarım ve doğru gübreleme programı sayesinde kütlü pamukta dekar başına 650 kilogramın üzerinden verim artışı sağlandığını belirten Özyürek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda ağırlık verdiğimiz Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşitleriyle ülke tarımının geleceği için katma değer üretmeye devam ediyoruz. Şirketimiz Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi’nden elde ettiği verilerden yararlanarak geliştirdiği ürünlerle, klasik gübre kullanım alışkanlıklarından farklı olarak, her ürünün ihtiyaç duyduğu tüm bitki besin elementlerini etkin şekilde topraktan almasına yardımcı oluyor. Her yıl Türkiye'nin farklı illerinde model tarla uygulamasıyla deneme ekimleri de gerçekleştiriyoruz. Bu yıl pamuktan ayçiçeğine, fındıktan zeytine ve çeltikten şeker pancarına kadar çeşitli tarımsal ürünler için Türkiye’nin 18 ayrı noktasında deneme ekim alanları oluşturduk."

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de Şanlıurfa'nın Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin yüzde 10'unu oluşturduğunu ifade etti.

Tarımda gübrenin önemli bir gider olduğunu dile getiren Öztürkmen, "Son yıllarda çiftçilerimiz geleneksel tarım yöntemlerini bırakıp daha modern ve bilinçli tarım yapmaya başladı. Tabii bu ürünün verimine ve kalitesine olumlu yansıyor Bu gelişmeler bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, bilinçli tarım ve doğru gübreleme programı uygulanan tarlada inceleme yaptı, yetişen ürünle ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ve tarım kredi kooperatifi üyeleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

