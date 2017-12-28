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GÜBRETAŞ'tan Tunus projeleri hakkında açıklama

İSTANBUL (AA) - Gübre Fabri̇kaları TAŞ (GÜBRETAŞ), ham madde kaynaklarına yakın bölgelerde yatırım yapma stratejisine bağlı olarak dün Tunus'ta görüşmeler yapıldığını, ancak halihazırda Tunus otoritelerinin açıkladığı bir...

GÜBRETAŞ'tan Tunus projeleri hakkında açıklama

İSTANBUL (AA) - Gübre Fabri̇kaları TAŞ (GÜBRETAŞ), ham madde kaynaklarına yakın bölgelerde yatırım yapma stratejisine bağlı olarak dün Tunus'ta görüşmeler yapıldığını, ancak halihazırda Tunus otoritelerinin açıkladığı bir proje bulunmadığını bildirdi.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Dün çeşitli internet sitelerinde yer alan şirketimize dair haberlere ilişkin, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalar yapılmıştır. Şirketimizin, ham madde kaynaklarına yakın bölgelerde yatırım yapma stratejisine bağlı olarak sürdürdüğü araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamında, 26 Aralık'ta Tunus'ta görüşmeler yapılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada halihazırda Tunus otoriteleri tarafından açıklanmış bir proje olmamakla birlikte, gündeme gelmesi halinde, içerik ve şartlarının uygun olmasına bağlı olarak değerlendirilmesinin söz konusu olabileceği belirtildi.

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GÜBRETAŞHaber Ve Söylentilere IlişkinKAPTunus Projeleri
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