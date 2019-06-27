"Güç aldığımız bu topraklara daha fazla değer sağlamayı sürdüreceğiz"

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında Yıldızlar Yatırım Holding Kocaeli’de büyümeye ve istihdam sağlamayı sürdürüyor. Orman ürünleri, gübre, kimya ve demir-çelik, liman işletmeciliği gibi birbiriyle entegre sektörlerde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, yurt içi ve yurt dışındaki tesislerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Yıldızlar Yatırım Holding, bu istihdam yaklaşık 2 bin 500’e yakınını ise, grubun üretim üssü olan Kocaeli’de gerçekleştiriyor.



Ekonomide yaşanan sıkıntılı dönemde birçok şirketin ve holdingin istihdamı düşerken, Yıldızlar Yatırım Holding geçtiğimiz yıl istihdamını yüzde 18,4 oranında arttırdı.



Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan Yıldızlar Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, “2017 yılında 3 bin 800 olan çalışan sayımızı 2018 yılında 4 bin 500’e çıkarmayı başardık. En son yatırımlarımızdan biri olan Yıldız Demir Çelik, hem grubumuza hem de Kocaelimize yeni bir güç kattı. İlk fazını 2018 Mart ayında devreye aldığımız Alikahya’daki Yıldız Demir Çelik sayesinde bölgede yeni bir istihdam alanı oluştu. Şirketin ikinci faz yatırımı ise 2020 yılında faaliyete geçecek. Bu sayede çalışan sayımızı da artırmış olacağız. Birçok üretim tesisimiz Kocaeli’nde yer alıyor ve bu şehirde olmaktan çok mutluyuz. 98. yılını kutladığımız İzmit’in düşman işgalinde kurtuluşu olan bu günde güç aldığımız topraklara daha fazla değer sağlamayı istiyoruz” diye konuştu.



Kocaeli'den dünya liderliğine



Temelleri 1890 yılında atılan Yıldızlar Yatırım Holding’in amiral gemisi konumunda olan Yıldız Entegre’nin merkezi de Kocaeli’deki Kartepe bölgesinde yer alıyor. Mersin, Manisa ve Bolu’daki üretim tesisleriyle sektör lideri olan Yıldız Entegre, yurt dışında ise Romanya ve Slovenya’daki üretim tesisleriyle Türk bayrağını dalgalandırıyor.



Yıldız Entegre’nin orman ürünleri sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 firmasından biri olduğuna dikkat çeken, Fehmi Yıldız, “Yıldız Entegre markasıyla 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.



Türk tarımına 'can suyu'



Yine Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İGSAŞ ise Kocaeli Körfez ilçesindeki tesislerinde üre, amonyak ve NPK üretimi yapıyor. Şirket; Antalya, Samsun ve Kütahya’daki üretim tesislerinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek gübreyi Türk tarımının hizmetine sunuyor.



Cari açığa pozitif katkı



Grubun son yatırımlarından biri olan Yıldız Demir Çelik ise Türk sanayisinin ana girdilerinden olan kaplamalı yassı sac üretimi gerçekleştiriyor. Yıldız Demir Çelik’in cari açığı azaltacak ürün üretimi gerçekleştirdiğini ve ülke ekonomisine bu anlamda önemli bir destek verdiklerini söyleyen Fehmi Yıldız şu bilgileri aktardı: “Yıllık 1 milyon ton kapasiteli sürekli galvanizleme ve boya hatlarına sahip, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektörün ihtiyacını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapmaktadır.