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Güçlerini "Endüstri 4.0" için birleştirdiler

- Hacettepe Teknokent, Endüstri 4.0 için ilk adımı atarak, firmalar ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği "Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve Dönüşüm Kümelenmesi" kurdu - Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Yılmazyıldız: - "Geleneksel sanayiyi, teknolojiyle buluşturarak ileri teknolojiyle donatacağız"

Güçlerini

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Hacettepe Teknokent, "Endüstri 4.0"a yönelik çabalara katkı vermek amacıyla, firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kümelenme organizasyonuna gitti.

Endüstri 4.0'ın üretim, sanayi ve teknolojide yaratacağı dönüşümün ve ortaya çıkacak fırsatların yakalanmasına yönelik çabalara bir yenisi daha eklendi.

Hacettepe Teknokent, Endüstri 4.0 hedefleriyle uyumlu çalışmalara yönelik ilk adımı atarak, "Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve Dönüşüm Kümelenmesi" kurdu.

Kümenin koordinasyon merkezi ve sekretaryası, Hacettepe Üniversitesi Teknokent AŞ ve Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi AŞ tarafından yürütülecek. Kümenin Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç yapacak.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endüstri 4.0'ın terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına geldiğini ve bu kavram etrafında üretim, sanayi ve teknolojinin geleneksel yapısında büyük bir dönüşüm öngörüldüğünü söyledi.

Teknokent bünyesinde Endüstri 4.0'a yönelik çabaları koordine etmek, desteklemek ve hızlandırmak için bir kümelenmeye gittiklerine işaret eden Yılmazyıldız, teknolojik temeller, siber-fiziksel sistemler ve internet ağını içeren Endüstri 4.0 için Hacettepe Teknokent öncülüğünde start verdikleri belirtti.

Kümelenmenin "Sektörleri geleceğe taşımak bizim işimiz" sloganıyla çalışma yürüteceğini dile getiren Yılmazyıldız, şunları kaydetti:

"Üretim ve hizmet sektörlerini geleceğe hazırlamak için gerekli olan tasarım, mühendislik ve dönüşümleri, çalışanların eğitimini, yatırım planlamasını, makina-ekipman teminini, üretim ve stok kontrolünü, veri iletişimi, depolanması, güvenliği ve hızlı işlenmesini, enerji, kaynak ve ham madde kullanımını, lojistik ve network süreçlerini, pazarlama, satış ve diğer alanları daha akılcı yöntemlerle yöneteceğiz. Süreç sonunda geleneksel sanayiyi, teknolojiyle buluşturarak ileri teknolojiyle donatacağız."

Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve Dönüşüm Kümelenmesi Yönetim Kurulunda ARD Grup Bilişim Teknolojileri, CASS Savunma ve Uzay Teknolojileri, E4E Elektrik, Mühendislik Yazılım Tasarım, Ekodenge, Eltemtek, Hacettepe Teknokent, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi, İnta Mühendislik, İzair Havacılık, Yazılım, KİM Kalite İyileştirme Merkezi, MYLASER Mekanik Elektronik Optik ve Medikal Sistemleri, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Küçük Orta Boy İşletmeler Serbest Meslek Grupları ve Yöneticileri Vakfı ile Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı yer alıyor.

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Endüstri 4.0Hacettepe TeknokentKümelenmeSanayı
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