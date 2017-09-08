İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin merkezi değerinin, bölgesel ve küresel fırsatlarının ve aynı zamanda da sorumluluklarının farkındayız. Bunun için daha fazla katma değer üreten, küresel değer zincirinde üst basamaklara tırmanacak bir ekonomi için orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kalkınmanının en önemli bileşeni yatırımdır. Türkiye'nin gelecek 15 yılındaki öngörüsünü buna göre şekillendiriyoruz." dedi.

Yıldırım, Torbalı Belediyesi ve Torbalı Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen "Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye Toplantısı"nda, yeni açılan İZBAN hattını kullanarak, 22 dakikada Selçuk'tan Torbalı'ya geldiklerini ifade etti.

İş dünyası temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, 94 yıl önce toplanan ilk İzmir İktisat Kongresi'nde, siyasi ve iktisadi bağımsızlığın ancak birlikte olabileceğini gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin kurucu kadrolarını rahmetle, minnetle andığını söyledi.

O günlerde daha rejimin adının bile konmadığını anlatan Yıldırım, savaş, yıkım, yokluk içindeki bir milletin ayağa kalkması ve refahın artırılmasının bugün bile örnek niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Binali Yıldırım, ilk İzmir İktisat Kongresi'nde konunun bütün taraflarının söz hakkına sahip olmasının, "savaş şartlarında dahi müzakere, iş birliği ve ortak aklın hakim olduğunu" gösterdiğini belirtti.

- "Türk ekonomisi eski kırılganlığını geride bırakmıştır"

Bugün siyasi ve ekonomik hamlelere, kurucu büyüklerin ileri görüşlülüğü, çok yönlü bakışı ve ortak akla verdiği önemin ışık tuttuğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye bugün baktığımızda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip, en dinamik nüfusa sahip bir ülke. O günlerden bugünlere gelindiğinde artık ihracat odaklı büyüme, dev projeler, araştırma ve geliştirme ağırlıklı yatırımlar, yenilikçilik, güçlü kamu maliyesi, uluslararası ekonomi yönetiminin bir parçası olmuş Türkiye'den bahsediyorum. Son 15 yılda yakaladığımız siyasi istikrar ve uygulanan gerçekçi politikalar vesilesiyle Türk ekonomisi artık eski yılların kırılganlığını geride bırakmıştır ve bunu defalarca ispat etmiştir."

Başbakan Yıldırım, Torbalı ilçesinin ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Torbalı'nın nüfusunun 200 bin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İlçe dediğime bakmayın. Erzincan kadar büyük bir yerden bahsediyoruz. 1 milyar dolar ihracatı gerçekleştiren ve toplanan vergide Bursa'yı bile geride bırakan bir yerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en güçlü büyüme performansı gösteren ekonomilerinden birinin Türkiye olduğunu aktaran Yıldırım, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

- Ekonomiye, demokrasiye ve hukuka yatırım

Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin devamlı hale gelmesi gerektiğine dikkati çeken Binali Yıldırım, "İktisadi kalkınmanın ancak halk iradesine dayalı, demokratik bir siyasi düzende mümkün olabileceğini, ekonomiyle demokrasinin atbaşı gittiği, birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğine inanıyoruz. Bu sebeple hem ekonomiye, hem demokrasiye hem de hukuka yatırımı birlikte yapıyoruz. Türkiye, Avrupa'dan Uzak Asya'ya kadar en dinamik ekonomiye ve nüfusa sahip. Türkiye gibi medeniyetlerin buluştuğu, Asya ile Avrupa'nın bir araya geldiği bu topraklar dünyanın tam merkezini oluşturuyor. Bu yeni değil asırlardan beri bu gerçek değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'den 3 saatlik bir uçuşla 56 ülkeye ulaşmanın mümkün olabildiğini de hatırlattı.

- Yeni yatırımlar

Türkiye ve Anadolu topraklarının dünyanın tam merkezinde olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin merkezi değerinin, bölgesel ve küresel fırsatlarının ve aynı zamanda da sorumluluklarının farkındayız. Bunun için daha fazla katma değer üreten, küresel değer zincirinde üst basamaklara tırmanacak bir ekonomi için orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kalkınmanının en önemli bileşeni yatırımdır. Türkiye'nin gelecek 15 yılındaki öngörüsünü buna göre şekillendiriyoruz. Ülkemiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece ulaştırma altyapı teknolojileri alanında 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Yine 100 milyar dolarlık sağlık, dönüşüm, sağlıkta kalite ve gelişim yatırımları yapacak. 100 milyar dolar üzerinde 'ICT' dediğimiz bilgi iletişim teknolojileri, sanal gerçeklik gibi geleceğin en önemli alanına, bilişim alanına yatırım yapacağız."

- Doğrudan yabancı yatırımı

Başbakan Yıldırım, hükümetin en önem verdiği konuların başında doğrudan yatırımların desteklenmesinin geldiğine aktardı.

Geçen dönemde ülkede yatırım yapacak, iş alanı oluşturacak olan yerli, küresel yatırımlar için yasal ve kurumsal engellerin hepsini ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Bu kararın sonucunda doğrudan küresel yatırımlara, yerel yatırımlara yönelik artışları görüyoruz. Bunu ekonomik göstergeler de zaten teyit ediyor. 2002-2017 Haziran dönemi arasında Türkiye'ye 186 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girdi. Doğrudan istihdama yönelik yatırımlardan bahsediyorum." şeklinde konuştu.

(Sürecek)