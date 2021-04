Güçlü kadınlar girişimcilik hikayeleri anlattı

KAGİDER’in gerçekleştirdiği ‘Dijital Sohbetler’ etkinliği kapsamında ‘Cesaret Veren Kadınlar’ paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Şeref Oğuz’un üstlendiği etkinliğin konuşmacıları katılımcıları ise Fortune Türkiye tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 İş İnsanı’ listesinde yer alan Leyla Alaton, Damla Alışan, Aslı Elif Tanugur, Elif Çoban, Hülya Gedik, Nilgün Keleş ve Sevginar Baştekin oldu.

Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadınların çalışma yaşamına katılımının artması için çalışmalar sürdüren KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ‘Dijital Sohbetler’ etkinliği kapsamında ‘Cesaret Veren Kadınlar’ paneli gerçekleştirildi.

Panel KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in konuşmasıyla başladı. Erdem konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kadın girişimciler geleceğe umutla bakıyor. Kadınlar çok cesur, bize düşen önlerindeki engelleri kaldırmak. Bu engellerden biri de rol model eksikliği. Bugün başarılarıyla gurur duyduğumuz üyelerimizi dinleyeceğiz. Fortune tarafından seçilen 50 kadının KAGİDER üyesi olması bizim için onur kaynağı. Cesaret veren kadınları izlemek hepimize cesaret verecek.”

Leyla Alaton: ‘Egoya karşı çalışıyorum’

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton konuşmasında takım çalışmasının önemini vurguladı. “Bütün olay ego. Ben egoya karşı çalışıyorum. Lider olarak biz ön plandayız ama arkada koskocaman bir takım var. Bu işler tek başına yapılmaz, olamaz. Takım dengesi önemli, orada kadın – erkek dengesine bakıyoruz. Bu dengenin farkında mıyız? Eşitliği çalışanlar da istemeli. Takımlar ön plana çıkmalı. Herkes başarı ve parayı paylaşmalı.”

Damla Alışan: ‘Kadının katılmadığı düzende başarı şansı yok’

Erkek egemen olan lojistik sektöründe kadınların daha fazla fark yarattığına dikkat çeken Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan sözlerine şöyle devam etti: ‘Lojistik erkek egemen bir sektör. Halbuki kadın işi, erkek işi diye bir şey yok. Hepimizin artıları, eksileri var. Kadın işi-erkek işinden ziyade kendimize uygun işi yaptığımızda başarılı oluruz. Ben lojistik sektörünün kadına daha uygun olduğunu düşünüyorum hatta. Çünkü ciddi planlama, takip ve organizasyon gerektiriyor. Bu noktada da kadın yöneticiler ön plana çıkıyor ve sektörde fark yaratacak işlere imza atıyorlar. %20 oranında kadın çalışanımız, %7 kadın yönetici oranımız var; bu konuda çok inançlıyız. Operasyon toplantısındaki kadın oranının artması beni mutlu ediyor. Kadının oyuna katılmadığı düzende başarılı olunma şansı yok. Ancak birlikte inanırsak ilerleyebiliriz. Başarılı olan kadınları desteklemek çok önemli. Biz ayrıca, kız çocuklarının eğitimine de elimizden geldiğince destek olacak projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Aslı Elif Tanuğur: ‘Bugün 15 ülkeye ihracat yapıyoruz’

Girişimcilik hikâyesinde çocuğunda yaşadığı bağışıklık sisteminin önemli bir etken olduğunu belirten BEEO Kurucu Ortağı Aslı Elif Tanuğur; ‘’Fayda görünce ‘Neden ülkemizde üretilmesin?’ dedim. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te girişimcilik yolculuğuma başladım. KOSGEB’in AR-GE projesi ile şirketimizi kurduk. 2 yılda AR-GE çalışmalarımızı tamamladık, arıcılara propolis üretmeyi öğrettik. Alım garantisi vererek arıcılar ile çalıştık. Bizim koşullarımız temiz çevre, doğal şartlar, iyi arıcılık ve ilaç kullanmadan üretim yapılması oldu. Günümüzde 5.000 arıcımız ve 5.000 arı kovanımız ile 15 ülkeye ihracat yapıyoruz.’’

Elif Çoban: ‘Engelleri en iyi şekilde aşmaya odaklanın’

Her zaman farklı olanı aradığından bahseden Şölen Çikolata CEO Elif Çoban yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Kadınların işi her çağda zor olmuştur. Benim çocukluk dönemimde kadınlar mücadele ederdi. Okul dönemiyle beraber ‘Nasıl farklı olabilirim, neyi başarabilirim?’ sorularına odaklandım. Bugün Türkiye’de ihracat şampiyonuyuz, 120 ülkeye ihracatımız var. Hep fark yaratan bir marka olmaya çalıştık. Şölen krizlerden büyüyerek çıkmıştır. Başarıdaki en büyük sırrımız kazandıklarımızın büyük kısmını şirketimize yatırmamızda. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi şirketimizi finansal olarak güçlü kılmak. Başarıdaki en büyük etken büyük hayaller peşinden koşmak değil, karşınıza çıkan engeli en iyi şekilde nasıl aşacağınıza daha çok odaklanmak.’’

Hülya Gedik: ‘Başarıyı tutkuyla çalışmaya, bilgiye ve meraka bağlıyorum’

Başarıyı tutkuyla çalışmaya, bilgiye ve meraka bağlayan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik sözlerine şu ifadeleri ekledi: “Bayrağı babamdan devraldım. Kendimdeki başarı payını babama vermek istiyorum. Kız çocuk deyip ayırmadan beni destekledi. İhracatı şirketimizde ben başlattım ve her yıl ödül alan bir duruma geldik. Her zaman ‘İyi ki ihracata başlamışız’ diyoruz. Biz her zaman için yatırım yaparak büyüdük, aile varlığımızı değil şirketimizi büyüttük. Başarıyı tutkuyla çalışmaya, bilgiye ve meraka bağlıyorum. Üniversitemizde mühendislik çalışmalarında kız çocuklarını destekliyoruz. Eğitimleri sonunda evde oturmalarını istemiyor, aktif olarak çalışmalarına fırsat sağlıyoruz.’’

Nilgün Keleş: ‘İş hayatında kadın - erkek yok, insan var’

Sertrans Logistic Kurucu Ortağı Nilgün Keleş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ‘İş hayatında kadın - erkek yok, insan var. Hayatım boyunca kadınlar ve kız çocuklarının ülkemizde dezavantajlı olduğunu düşündüm. Kendi şirketimde kadınların ön plana çıkması için çok çaba sarf ettim. Sesimizi çıkartmalıyız Türk kadınlarının buna ihtiyacı var. Türkiye’de kadının pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var. Özellikle dezavantajlı kadınları işe almaya çalışıyoruz ki yaşamda duruşları olsun.’

Sevginar Baştekin: ‘Geldiğim noktadan gurur duyuyorum’

Batan ilk girişim tecrübesini aktaran HighGenic Kurucusu Sevginar Baştekin ise şunları söyledi: “10 yaşında bir şirket olarak bugün kadınları çok destekliyoruz. Beyaz yaka ve yönetici kadrosunda çalışanlarımızın % 51’ı kadın. Hem AR-GE’ciyim hem kurucu ortağım. 15 ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz. İlk girişimim ise battı. Kendi alanımla ilgilenirken diğer ortaklar şirketin batmasına sebep oldu. Bir tek kendi masamı alarak çıktım. Maddi kayıptan ziyade başarısızlığı kaldıramadım. İkinci girişimimde ise Türkiye’de kategoriyi yaratan ürünler yaptım. Türk kadın olarak, kimyager olarak batmış çıkmış bir girişimci olarak geldiğim noktadan gurur duyuyorum.”