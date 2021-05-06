Güçlü markalarla değer yaratmaya devam edecek

Anadolu Efes, pandeminin etkilerine rağmen hem bira hem de meşrubat operasyonlarında sağladığı performans ile güçlü sonuçlar açıkladı. Şirketin konsolide FAVÖK (BMKÖ) rakamı yıllık bazda yaklaşık %140 oranında artış ile 715 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin (bira ve meşrubat) konsolide net karı ise 295 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2021 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Anadolu Efes konsolide satış hacmi COVID-19 pandemisinin ilk etkilerinin görülmeye başlandığı geçen senenin aynı dönemine göre %13,2 oranında artarak 23,2 mhl seviyesinde gerçekleşti. 2021’in ilk çeyreğinde şirketin konsolide net satış gelirleri de %36,5 oranında artarak 6,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Konsolide hacim büyümesine uluslararası bira operasyonları ve meşrubat operasyonları katkı sağladı. Uluslararası bira operasyonlarında yüksek hacim artışı büyüme trendini devam ettiren Rusya ve BDT ülkelerinde gerçekleşti. Açık satış nokta payının en yüksek olduğu Türkiye bira operasyonlarında, pandemi nedeniyle alınan sıkı önlemlerden dolayı açık satış noktalarının kapanması, hacim performansının geçen yılın aynı döneminin altında kalmasına yol açtı. Bu yılın Mart ayında açık satış noktalarının geçici olarak açılması ise beklenen senaryonun üzerinde bir performans sağladı. Meşrubat operasyonları ise tüm pazarların sağlam performansı ile kayda değer bir büyüme kaydetti. Pakistan ve Ürdün bu büyümenin öne çıkan ana lokomotifi oldular.

Yılın ilk üç ayında uluslararası bira ve meşrubat operasyonel giderlerinde kaydedilen iyileşme sayesinde konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar-FAVÖK) geçen yıla kıyasla ciddi oranda büyüme kaydederek yıllık bazda %138 oranında artış ile 715 milyon TL seviyesine ulaştı.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2021 birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İlk çeyrekte yıla güçlü bir başlangıç yapmamız bizi cesaretlendirdi. Bunun yanında yılın ikinci yarısına kadar sürdürülebilir bir normalleşme olmasını da beklemiyoruz. Ancak, bu yılki hedeflerimize ulaşmak için zorlukların üstesinden gelmeye hazırız. Salgının etkisini hafifletmek ve COVID-19 sonrası dönemde karlı büyümeyi sağlamak hedefiyle güçlü yönlerimizi geliştirmek için stratejik önceliklerimize odaklanıyoruz. Güçlü marka portföyümüz, ihtiyatlı yatırımlarımız, pazarlarımızdaki lider konumumuz, finansal disiplinimiz ve bilanço gücümüzün sağladığı değer yaratma stratejimize yönelik uygulamalarımıza devam ediyoruz.”

Anadolu Efes Hakkında:

Faaliyetine 1969 yılında başlayan Anadolu Efes, bugün Türkiye dahil 16 ülkede sektörünün öncüsü ve lideri olarak faaliyet gösteriyor. Barth Report’a göre üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük 10’uncu bira şirketi olan Anadolu Efes aynı zamanda Türkiye ile yurtdışı pazarlarda Coca-Cola operasyonlarını yürüten Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin de ana hissedarı. Anadolu Efes bira operasyonlarını yürüttüğü Rusya, Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da pazar lideri. Şirket, 6 ülkede 21 bira fabrikası, 5 malt üretim tesisi, 1 şerbetçiotu işleme tesisi, 1 preform üretim tesisi ve Coca-Cola operasyonlarını yürüttüğü 10 ülkede 26 şişeleme tesisi ile bölgesindeki en önemli oyunculardan biri. Şirket Borsa Istanbul’da AEFES.IS koduyla işlem görüyor.