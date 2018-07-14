"Güçlü ve zengin bir Türkiye inşa etmek için var güçle çalışma zamanı"

BURSA (AA) - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, "Seçimleri ve hükümetin kuruluşunu geride bıraktığımıza göre artık ekonomiye, yapısal ve finansal reformlara odaklanma, daha güçlü, müreffeh, zengin ve mutlu bir Türkiye inşa etmek için var güçle çalışma zamanıdır." dedi.

Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millete ve memlekete hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan yeni hükümete de üstün başarılar diledi.

"Seçimleri ve hükümetin kuruluşunu geride bıraktığımıza göre artık ekonomiye, yapısal ve finansal reformlara odaklanma, daha güçlü, müreffeh, zengin ve mutlu bir Türkiye inşa etmek için var güçle çalışma zamanıdır." ifadesini kullanan Tezel, şöyle devam etti:

"Bizim de esasen yeni sistemden ve yeni hükümetten temel beklentimiz budur. Hükümette görev alan bakanların bir bölümünün reel sektörden, bir bölümünün de icraatın içinden gelmeleri, sorunların ve çözümlerinin neler olduğunu bilmeleri açısından memnuniyet verici. Bu bilgi ve donanım, sayın Erdoğan'ın hızlı karar, hızlı icraat arzusu ile birleştiğinde fark yaratacak."

SETBİR üyelerini özel olarak ilgilendiren bir düzenlemenin ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığına dönüştürülmesi olduğunun altını çizen Tezel, bu dönüşümün etkilerini görmek ve bu konuda bir söz söylemek için henüz çok erken olduğunu anlattı.

Tezel, Bakan Bekir Pakdemirli'nin gerek reel sektör deneyimleri gerekse aile işletmeleri bakımından tarıma ve hayvancılığa aşina olmasının yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçen kadroların bilgi, birikim ve deneyiminin, tarım ve hayvancılığın sorunlarının ayrıntıları ile ele alınıp hızla çözülmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

- "Öncelikle yapılması gereken dört iş olduğuna inanıyoruz"



SETBİR'in amaçlarının başında, halka, temel hayvansal protein kaynağı olan kırmızı et ve sütte en kaliteli ve hesaplı ürünler sağlamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek olduğunu belirten Tezel, "Biz bunun için öncelikle yapılması gereken dört iş olduğuna inanıyoruz. Birincisi, tüm hayvansal protein ürünlerinin KDV'sini sıfırlayıp ekmeğe endeks bir düzen kurarak, kayıt dışını ortadan kaldırmalıyız. İkincisi, fiyat istikrarını sağlamalıyız. Üçüncüsü, arz-talep dengesini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmalıyız. Dördüncü olarak da süt ve et ürünlerine yönelik bilgi kirliliğini gidermeliyiz." ifadesini kullandı.

Tezel, SETBİR'in kurulduğu 1976 yılından bu yana, tüm siyasi iktidarlara kırmızı et ve süt sektörlerine ilişkin görüş ve önerilerini her fırsatta sunduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"En son 23 Temmuz 2017'de dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bir rapor takdim etme imkanı bulmuştuk. Bu yeni dönemde de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli'ye ve arzu eden tüm hükümet üyelerine, mümkün olan en kısa zamanda sektör raporlarımızı sunacak, ihtiyaç duydukları her anda da tüm bilgi ve birikimimiz ile hizmetlerine katkıda bulunmaya hazır olacağız."