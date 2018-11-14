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Güdül Barajı'nda sona gelindi

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Güdül Barajı'nda sona gelindi ve barajın gövde dolgusu tamamlandı. Güdül Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 260 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır"

Güdül Barajı'nda sona gelindi
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GÜMÜŞHANE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapımı süren Güdül Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını ve çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Gümüşhane'deki yatırımlarıyla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini vurguladı.

Gümüşhane'ye son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Aydın, Kelkit ilçesinde yapılan Güdül Barajı'nda sona gelindiğini ve barajın gövde dolgusunun tamamlandığını kaydetti.

Güdül Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 260 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Baraj inşaatında yüzde 99 gerçekleşme sağlanmıştır. Temelden yüksekliği 32 metre 720 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Güdül Barajı'nın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır."

Aydın, projenin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 250 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini de bildirdi.


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