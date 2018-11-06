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"Guinness Rekorlar Kitabı için hazırlık yaptık"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Fidanlar Fidanlarla Büyüyor) Bu projeyi Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek şekilde hazırladık"

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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde ilkokul ve ortaokul öğrencileri adına eş zamanlı ağaç dikimi yapılan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesini, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek şekilde hazırladıklarını belirtti.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haydar Aliyev Ormanı'nda düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir projeleri olmasını istediklerini aktaran Pakdemirli, "Yaşayan her insana bir ağaç dikme hedefimiz var. Bu hedefe doğru çok hızlı şekilde koşuyoruz. Koşarken hem öğrencileri toprakla buluşturalım, hem de toprağı, suyu, ağacı sevsinler istedik. Bu anlamda da bu projede, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek şekilde hazırlık yaptık." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da proje için Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Bu ağaçlar, bir yerlerde duruyordu ama çocuklarımızın ellerinde değildi. Onları çocuklarımızın ellerine vererek, toprakla buluşturarak Milli Eğitim Bakanlığı'mızı zenginleştirdiği için Sayın Bakanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni fidanları buluşturmak dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle, 81 ilde ilkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 10 milyon öğrenci adına fidan dikim çalışması başlatıldı.

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Fidanlar Fidanlarla BüyüyorTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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