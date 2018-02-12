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Gül seralarında 14 Şubat telaşı

- Mersin'deki gül üreticileri, sektör için en önemli tarihlerden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kalpleri fethedecek binlerce gülü sahibine ulaştırabilmek için hummalı çalışma yürütüyor - Sabahın ilk ışıklarıyla seralarda başlayan yolculukta farklı işlemlerden geçirilerek satışa hazır hale getirilen güller, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor - Gül üreticisi firmanın genel müdürü Özdemir: - "14 Şubat gül üreticilerinin altın günüdür. Heyecanlı bekleyiş içerisindeyiz ve tatlı telaşımız var"

Gül seralarında 14 Şubat telaşı

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'in Tarsus ilçesindeki gül üreticileri, sektörün en önemli dönemlerinden 14 Şubat Sevgililer Günü için seralarda özel mesai yapıyor.

Önemli gül üretim merkezlerinden Tarsus'ta, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül yetiştirilen seralarda yoğunluk yaşanıyor.

Üreticiler, seralarda yetiştirdikleri rengarenk gülleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilmek için tatlı telaşın içerisine giriyor.

Sabahın ilk saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilerin çalışmasıyla başlayan tempo, gün içerisinde kesme, şoklama, boylama ve ayıklama işlemleriyle devam ediyor.

İşleme makinelerinin yardımıyla hazırlık aşamaları sürdürülen binlerce gül, 2 derecelik soğuk hava depolarında bekletildikten sonra paketleme safhasında kolilenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Farklı renkleriyle ayrı anlamlar taşıyıp çiftler için sevgi duygusunu ifade etmenin en bilinen yöntemi olan güller, daha sonra farklı illere gönderiliyor.

Yenice Mahallesi'nde gül üretimi yapan bir firmanın genel müdürü Özhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 bin metrekarelik bir alana sahip olduklarını ve bunun 23 bin metrekarelik kısmında topraksız tarımla gül üreticiliği yaptıklarını söyledi.

Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün gül üreticileri için en özel dönemlerden biri olduğunun altını çizerek, "14 Şubat gül üreticilerinin altın günüdür. Heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz ve tatlı bir telaşımız var. Yaklaşık 2 ay öncesinden başlayan bu özel günün telaşı kısa bir süre kala en üst seviyeye çıkıyor. 40 kişilik ekibimizle bu özel güne sayılı günler kala hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sevgililer Günü için yaklaşık 200 bin gül hazırladıklarını bildiren Özdemir, güllere başta İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda ilden talep olduğunu ifade etti.

Özdemir, tek dal gülün 10 ila 15 liradan satışa sunulmasını beklediklerini belirterek, "Gül, sevgiyi ifade edebilmenin en etkili yollarından biridir. Bir süredir emek harcanarak hazırladığımız bu güller, Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor. Uzun bir yolculuk geçirerek sahibine ulaşacak olan bu güller, Sevgililer Günü'nde daha özel bir anlam taşımış olacaklar." diye konuştu.

- "En çok rağbeti kırmızı gül görüyor"

Çiçek satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Gökçe İklim Kılıç da 14 Şubat için hazırlıklara bir süre önce başlayarak vitrinleri süslediklerini belirtti.

Üreticilerden birbirinden farklı çiçek türleri temin ettiklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Özel istekler üzerine siparişleri hazırlıyoruz. Çiftlerimiz birbirine çiçek alacağı zaman en çok gülü tercih ediyor. Bu özel günde de genel olarak güller tercih ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl yine en çok rağbeti kırmızı gül görüyor. Şimdiden sayılarını belirledik. 14 Şubat'ta gülleri 10 liradan satmayı planlıyoruz."

Kılıç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sektör için iyi geçmesi temennisinde bulundu.


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14 Şubat Sevgililer GünüGülMersinTarsus
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