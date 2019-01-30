Gül üreticileri Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçek seralarında ve mezatlarda hareketlilik başladı.

Kesme çiçek üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden İzmir'de bin 618 dönüm sera ve örtü altı tesiste gül, karanfil ve orkide başta olmak üzere 20'ye yakın çeşitte yıllık ortalama 27 milyon 500 bin adet çiçek üretiliyor.

Seralarda hasat edilen çiçekler, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası'nda açık artırmaya çıkarılıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden üreticiler, "çiçekçinin bayramı" olarak nitelendirilen Sevgililer Günü'ne ürün yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Her gün yüzlerce çiçeğin satış işleminin yapıldığı borsada Sevgililer Günü öncesi en çok gül rağbet görüyor.

Gül fiyatları, çiçekçilerde 5 ila 15 lira arasında değişiyor.

- 10 gülden biri Sevgililer Günü'nde satılıyor

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, AA muhabirine, Sevgililer Günü'nü çiçekçiler olarak dört gözle beklediklerini söyledi.

Türkiye'de yılda ortalama 50 milyon gülün satıldığını dile getiren Kış, bunun 6 milyonunun Sevgiler Günü'nde satıldığı vurguladı.

Bu özel günün yaklaşmasıyla hazırlıkların hız kazandığını belirten Kış, "İzmir mezatlarında Sevgililer Günü'nde satılması planlanan gül sayısı 3 milyon. Hava şartları güzel olursa bu sayının yaklaşık 5 milyonlara çıkabileceğini düşünüyoruz. Adana, Mersin ve Yalova'da da toplamda İzmir kadar gül üretilmesi bekleniyor. Gül çeşitliliğimiz bol. Yerli güllerimiz ithal gülleri aratmayacak kalitede. Sevgiler Günü'nde gül sıkıntısı olmayacak." diye konuştu.

Sevgiler Günü denince akla her zaman ilk olarak gülün geldiğine işaret eden Kış, bunun yanında karanfil, orkide gibi çiçeklerin de tercih edildiğini kaydetti.

- "Çocuklarımıza bakar gibi bakıyoruz"

Menderes ilçesinde gül üretimiyle uğraşan Şener Piyar da ömrünün 30 yılını çiçek yetiştirmekle geçirdiğini belirtti.

Gül yetiştirmenin zahmetli olduğuna değinen Piyar, "Çocuklarımıza bakar gibi güllere bakıyoruz. Sevgililer Günü taleplerine yetişmek için çalışıyoruz. Buradan çıkan güller Türkiye'nin birçok iline gidecek. Şu anda ürettiğimiz güller ithal güllerden daha kaliteli. Sevgilimize ithal değil, bu ülkenin toprağında yetişen güllerden hediye edelim." dedi.



































