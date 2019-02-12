Gül üretimi düştü, orkide üretimi arttı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de geçen yıl üretimi en fazla artan kesme çiçek, yüzde 16,1 ile orkide olurken, Sevgililer Günü'nün gözde çiçeği gülde üretim yüzde 9,6 azaldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, süs bitkileri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,7 arttı.

Süs bitkileri üretimi 2017'de 1 milyar 619 milyon 27 bin 841 olurken, geçen yıl bu rakam 1 milyar 711 milyon 773 bin 663'e ulaştı.

Kesme çiçeklerin süs bitkileri üretimindeki payı, geçen yıl 1 milyar 55 milyon 783 bin 642 adetle yüzde 61,7'lik paya sahip oldu. Diğer süs bitkileri ise yüzde 38,3'lük paya sahip oldu.

Süs bitkileri içinde karanfil yüzde 35,5 ile ilk sırada yer aldı. Karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 607 milyon 70 bin 350 adedi buldu.

Gerbera üretimi, yüzde süs bitkileri içinde 7,8'lik pay ve 133 milyon 446 bin 50 adetle ikinci sırada yer aldı. Bu çiçeğin üretimindeki artış yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Üretim miktarına göre en fazla artış, yüzde 16,1 ile orkidede görüldü. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 885 bin 930 orkide üretildi.

Orkideyi, yüzde 7'lik üretim artışıyla kasımpatı (krizantem) izledi. Kasımpatı üretimi, 47 milyon 586 bin 925 adet oldu. Üretiminde dikkat çekici artış görülen bir diğer çiçek de yüzde 5,9'la lisianthus oldu. Bu çiçeğin üretim miktarı, 10 milyon 911 bine ulaştı.

- Gül üretiminde düşüş

Sevgililer Günü'nün en gözde çiçeği olan gülün toplam süs bitkileri üretimindeki payı da yüzde 5,7 olarak kaydedildi. Buna karşın gül üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 9,6 düşerek, 97 milyon 587 bin 112 adede geriledi.

Lalenin üretimi yüzde 8,6 gerileyerek, geçen yıl 40 milyon 668 bin 500 adete düştü.

Üretimi en fazla düşen çiçek ise yüzde 43,8 ile sümbül oldu.

Manisa lalesi olarak da bilinen anemon 1 milyon 188 binle üretim miktarı değişmeyen tek çiçek olarak dikkati çekti.