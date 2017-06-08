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Gümrük Bakanı Tüfenkci iftar programına katıldı

- Bakan Tüfenkci: - "Üreticimizin de kazandığı, kayıt dışılığın azaldığı, en önemlisi de insanımızın ucuz meyve-sebze yemesi noktasında çalışmalara son noktayı koymak üzereyiz"

Gümrük Bakanı Tüfenkci iftar programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Üreticimizin de kazandığı, kayıt dışılığın azaldığı, en önemlisi de insanımızın ucuz meyve-sebze yeme noktasında çalışmalara son noktayı koymak üzereyiz." dedi.

Tüfenkci, İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği (İSMEYDER) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında sebze-meyve sektörünün Türkiye ekonomisi için önemine değinen Tüfenkci, sektörün, yarattığı istihdam ve yaptığı çalışmalar ile ekonominin önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Üreticinin kazandığı, kayıt dışılığın azaldığı, insanların ucuz meyve-sebze yemesi noktasında çalışmalara son noktayı koymak üzere olduklarının bilgisini veren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gıda Komitesi'nden almış olduğumuz kararlar doğrultusundaki kararları tek tek hayata geçireceğiz. Özellikle almış olduğumuz kararları sektörle istişare ederek hayata geçiriyoruz. Uzun istişarelerimiz neticesinde tespit ettiğimiz hususlarla beraber, sizin önerilerinizi dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz. Bir yandan ekonomiyi büyütürken, bir yandan da terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizdeki kararlılığımızla Türkiye önemli noktalara geldi."

Türkiye'de herkesin desteği ile birlik ve beraberliğin devam edeceğini vurgulayan Tüfenkci, barış ve kardeşlik içinde Türkiye'nin hep beraber büyütüleceğini dile getirdi.

İftar programına Eski AB Bakanı Egemen Bağış ve iş adamı Ethem Sancak ile çok sayıda hal çalışanı katıldı.

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Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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