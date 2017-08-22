Gümrük Birliği Sohbetleri'nin ikincisi 24 Ağustos'ta

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gümrük Birliği Sohbetleri" toplantısı 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

TÜRKONFED açıklamasına göre, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yıllardır en önemli gündem maddelerinden biri olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu süreci, TÜRKONFED tarafından İKV iş birliğiyle bu yıl 24 Ağustos'ta ikincisi düzenlenecek olan Gümrük Birliği Sohbetleri'nde ele alınacak.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini destekleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yapan iki kurum aynı zamanda Sanayi 4.0 dünyasında Gümrük Birliği'nin nasıl bir yenilenme ihtiyacı içinde olacağını da konunun uzmanı isimlerle masaya yatıracak.

TÜRKONFED Danışmanı Dr. Haluk Tükel, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ve Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy'un katılımlarıyla gerçekleştirilecek "Gümrük Birliği'nin Modernizasyonu ve Sanayi 4.0: İleriye Dönük Bir Yenilenme İhtiyacı" başlıklı panelde yeni sanayi düzeninde Gümrük Birliği'ndeki modernizasyon süreci ve gelecek adımlar sohbetin ana temasını oluşturacak.